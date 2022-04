“Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica”: Francia Márquez se refirió a los pagos del Ingreso Solidario

Según Francia Márquez, en 2019 recibió el subsidio del programa cuando se encontraba desempleada y las razones de la entrega al año siguiente porque ella no lo solicitó.. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

La candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, admitió que sí recibió los pagos del programa de Ingreso Solidario, y además afirmó que lo merece como cualquier colombiano de sus condiciones.

“Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola ha sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata”, señaló en entrevista con Mañanas BLU.

Además, Francia indicó que tardó diez años para terminar su estudio: “Yo para estudiar en la universidad aguanté hambre, me demoré un poco de tiempo porque me tocaba pagar un semestre y parar otro para ahorrar y juntar. Me demoré diez años para terminar”.

Según Márquez, en 2019 recibió el subsidio del programa cuando se encontraba desempleada y las razones de la entrega al año siguiente porque ella no lo solicitó.

“Eso tienen que preguntárselo al Gobierno de Iván Duque, por qué a mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, explicó la candidata vicepresidencial.

De igual manera, Francia contó que: “Una vez miré que tenía $400.000 en mi cuenta, yo pensé que me habían pagado por algunas de las labores que había realizado, cuando después me llegó un mensaje del Banco Agrario diciendo que me habían hecho una consignación de $160.000 y no lo solicité. En 2019 yo no tenía salario, me fui a mi casa y como muchos colombianos estaba desempleada”, expresó.

Por su parte, a través de un comunicado, Prosperidad Social, aclaró que, “El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de $160.000, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de $380.000. Eso equivale a $4.060.000, que han sido depositados en la cuenta registrada para ello”.

“La entidad hace un llamado a los titulares de hogares que hayan superado la situación de pobreza o vulnerabilidad a la que responde la operación del programa, para que, si no ha sido actualizada su situación en los sistemas de información, notifique, para que la transferencia monetaria puede ser asignada a un hogar que no haya superado las condiciones provocadas por la crisis social generada por la pandemia”, manifestó Prosperidad Social a los titulares del beneficio para que actualicen los datos.

Así fue como Francia Márquez y Gustavo Petro se comprometieron a no expropiar en caso de llegar a la Presidencia

Francia Márquez subió a sus redes sociales un video en donde queda evidenciado su compromiso con Colombia de no expropiar bienes a los ciudadanos ante una eventual llegada a la Casa de Nariño.

El día martes Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Márquez, decidieron demostrarle al país sus intenciones y acabar con lo que ha venido siendo una de sus mayores críticas por parte de sus opositores políticos, la supuesta expropiación a la que Petro como líder de izquierda le haría a los colombianos.

Ante eso el dúo decidió realizar un compromiso por escrito y ante notaría para dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos que piensan que dicha posibilidad exista en caso de que llegue Petro a ser presidente.

En el video se puede escuchar leer el documento a Francia en donde luego de decir su nombre completo continúa: “me comprometo bajo la gravedad de juramento, bajo la ley y bajo el respeto profundo hacia la constitución y la ley, como vicepresidenta de todos los colombianos, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie”.

“Ante la notaria 17, firmamos un documento, en donde nos comprometemos con Colombia a que NO EXPROPIAREMOS A NADIE”, puso en el post de Twitter la política.

