Juan Guillermo Cuadrado en su primera final con el Juventus tras renovar su contrato hasta el 2023

Juventus recibe a Fiorentina en la vuelta de las semifinales de la Coppa Italia el miércoles 20 de abril desde las 2:00 de la tarde. La final del 11 de mayo está en juego para ambos equipos mientras que Inter aguarda por su rival tras derrotar 3-0 al Milán en una nueva edición del Derbi della Madonina.

Ningún equipo alcanzó más finales o levantó más trofeos que la Juve, con 14 títulos en 20 definiciones luego de alcanzar las semifinales en 33 ocasiones. Por su parte, Fiorentina, alcanzó la fase previa a la gran final en 15 oportunidades, y en 10 lograr alcanzar el último partido.

Los Bianconeri llegan al segundo duelo con una ventaja 1-0 luego de ganar en Florencia en marzo. Un gol sobre el cierre separó a ambos equipos, al igual que en la liga, y Juan Cuadrado fue el protagonista involucrado en ambos triunfos.

Juventus perdió uno solo de sus últimos 25 partidos en casa, ganando 20 de ellos por la Coppa Italia. La única derrota fue contra Fiorentina en las semifinales de la edición 2014/15. Un doblete de Mohamed Salah para los Viola remontó el tanto inicial de Fernando Llorente.

El equipo donde Juan Guillermo Cuadrado oficia de capitán en algunos partidos tuvieron un gran rendimiento en la vuelta y consiguieron la primera de cuatro Copas Italia bajo la tutela de Massimiliano Allegri. Ningún otro entrenador guió a la Juve a más finales.

Allegri está de vuelta en los comandos y por ahora lleva tres triunfos en tres partidos en el certamen. Además, logró imponerse en los dos duelos contra el entrenador rival, Vincenzo Italiano, quien perdió los cuatro partidos en los que enfrentó a la ‘vecchia signora’.

“Tenemos que sacar conclusiones para mejorar la próxima temporada, como por ejemplo sobre partidos que no ganamos en donde fuimos superiores. Pero tenemos objetivos en nuestros próximos dos partidos, terminar en el Top 4 de la Serie A y alcanzar la final de la Coppa Italia. Sabemos que debemos esforzarnos para conseguirlos”, expresó el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pese a eso, sus dirigidos atraviesan un buen momento, y acumularon cuatro triunfos en cinco partidos por Serie A.

Juan Guillermo Cuadrado renovó con la Juventus hasta el 2023: “Es único, irremplazable”

Después de muchas especulaciones, conversaciones y negociaciones, Juan Guillermo Cuadrado, de 33 años de edad, seguirá jugando con la Juventus. El club confirmó la renovación del jugador por una temporada más, lo que quiere decir que el colombiano seguirá vistiendo la camiseta de la Vecchia Signora hasta el 2023. Los directivos del equipo pueden respirar tranquilos, ya que la ampliación del contrato era uno de los objetivos dentro de la plantilla.

Pese a que algunos clubes se habían mostrado interesados en Juan Guillermo Cuadrado y las negociaciones entre las dos partes no habían prosperado, finalmente, en un comunicado, se confirmó que el cafetero seguirá siendo parte del equipo de Turín por un año más. Recordemos que el colombiano fichó con el club italiano en la temporada 2015/16 luego de un discreto paso por el Chelsea en la Premier League.

“Indisoluble. Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper. La relación entre la Juventus y Cuadrado, entre Juan y el blanco y negro pueden definirse con esa palabra. Algo que va más allá del campo de juego, que lo supera. Y ese vínculo continuará hasta 2023″, confirmó el equipo a través de un comunicado.

