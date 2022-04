Inundación en el norte de Bogotá por las intensas lluvias dejó varios vehículos afectados

Imagen de archivo. Bogotá durante la temporada de lluvias el pasado Marzo 3 del 2020. Foto: Colprensa - Camila Diaz

La temporada invernal sigue afectando a todo el país, las emergencias siguen predominando en la región andina y pacífica. Aunque muchos esperaban que cesara este efecto climatológico, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), indicó hace dos semana atrás que durante este trimestre continuarán las precipitaciones y habrá un aumento gradual de las mismas. Los efectos de la temporada ya comienza a verse en la capital del país, pues en diferentes zonas se han creado inundaciones que afectan las vías principales, algunas infraestructuras y hasta los autos.

Este 20 de abril en la madrugada se reportaron fuertes lluvias que dejaron afectaciones en la localidad de Usaquén, sobre la carrera séptima entre las calles 158 y 162, pues como producto del aguacero, en la zona se creo un gigantesco charco, según comentó RCN Radio, de cerca de 50 centímetros que dejó como resultado la afectación a siete vehículos.

“Venía hacia mi casa y al llegar al punto vi todo este punto inundado, ya no tenía más opción hacia donde ir así que me mandé para tratar de pasar pero el agua estaba siempre alta y se metió al carro, me mojó todo el tapizado y creo que me dañó algo de la parte eléctrica porque se me apagó”, contó uno de los afectados a la emisora colombiano.

Además de comentar lo sucedido, el ciudadano aseguró que lo peor de la situación es que nunca fue atendida por las autoridades correspondientes para poder hacer un cierre vial o evacuar el agua. Como consecuencia los afectados tuvieron que bajarse de sus autos y empujarlos para poder sacarlos de la zona.

Por otro lado, en otras zonas de la ciudad como Fontibón, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe se presentaron otros inconvenientes como accidentes, trancones, caída de árboles y pequeñas inundaciones. Sin embargo, todo fu controlado rápidamente y no hubo ningún herido.

Por ahora el Ideam, advirtió que este miércoles tanto en la mañana como en la tarde las lluvias continuarán en Bogotá y la temperatura se mantendrá en los 11 grados centígrados. La zona que concentrará las lluvias más fuertes será el oriente.

El Instituto, además, pronosticó este martes que para los próximos tres días las condiciones en las regiones: Pacífica, Caribe, Andina, Orinoquia y Amazonia, será de abundante nubosidad con precipitaciones que serán más fuertes durante la tarde, noche y madrugada. Esta puede estar acompañada de actividad eléctrica en momentos de lluvia intensa, granizadas y/o vendavales.

“Cielo parcial a mayormente cubierto. Precipitaciones de intensidad moderada a fuerte son probables durante las tardes, noches y madrugadas, sobre amplias zonas de Antioquia, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente y sur de Huila y Tolima. Alta probabilidad de actividad eléctrica en momentos de lluvia intensa”, señaló.

Debido a las precipitaciones de los últimos días, existe la probabilidad de deslizamientos de tierra, por lo que el instituto emite alerta roja para 14 departamentos de Colombia, entre esos está: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima, entre otros.

Para Tunja, Chipaque, Fúquene, Gachancipá, Guachetá, Guatavita, Nemocón, Suesca, Tocancipá, Ubaté, Ocaña, Neiva, Pitalito y otros municipios de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Tolima hay alerta naranja y amarilla por amenaza de incendios de la cobertura vegetal. En La Guajira y Magdalena la probabilidad es categorizada como alta.

Además, se tienen prendidas las alarmas por los niveles altos de algunas áreas hidrográficas, crecientes súbitas, desbordamientos y/o inundaciones en la cuenca del río Grande, lo que tiene en alerta roja al municipio de Turbo. Por el Río San Juan y sus afluentes, se recomienda especial atención en municipios de Chocó y Risaralda. También en el Río Magdalena, hay zonas con riesgo de inundación como en Santander, riesgo de crecientes súbitas en Boyacá y Cesar. De hecho, estos incrementos tienen a municipios como Melgar y Silvania con riesgo de desbordamientos e inundaciones por el Río Sumapaz.





