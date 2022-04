Madre de Felipe Saruma tras la boda con Andrea Valdiri: “Los hijos no son de nuestra propiedad”

Tomada de Instagram @felipesaruma

Luego de la pomposa boda realizada por Andrea Valdiri y Felipe Saruma el pasado fin de semana, las reacciones siguen llegando en defensa de la pareja, que durante muchos meses mantuvo su relación con bajo perfil pese a compartir muchos momentos en redes sociales.

Y es que los rumores sobre la confirmación de su noviazgo fueron creciendo a medida que el santandereano aparecía compartiendo junto a Isabella y Adhara, hijas de la barranquillera; sin embargo, ellos esperaron hasta último momento para ratificar su compromiso, y luego del matrimonio, las voces de respaldo se siguen sumando.

Este fue el caso de Yesenia Andrea, madre del creador de contenido y quien en reiteradas ocasiones ha respaldado a su hijo ante varias polémicas surgidas en redes sociales. Ahora, la también santandereana compartió en sus redes sociales un mensaje con el que le da un espaldarazo a Saruma en relación con los hijos de Valdiri.

Mediante una historia de Instagram, Yesenia Andrea reflexionó sobre el camino que tomó el también empresario, haciendo referencia al matrimonio con la bailarina.

“Los hijos no son de nuestra propiedad, ni deben cumplir expectativas ajenas; ellos deben construir su propio camino”, indicó la madre de Felipe, y añadió que su papel como padres es “respetarlos, acompañarlos y prepararlos para ese camino”.

Como era de esperarse, aquel post fue replicado por varias cuentas de entretenimiento, y una de ellas fue ‘Rastreando famosos’. Allí, fueron más las reacciones de apoyo hacia Yesenia Andrea y Saruma; incluso, muchos usuarios dijeron que ella es un “ejemplo de suegra”.

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

Comentarios como: “Dios, ojalá todas las madres del mundo pensarán así”; “Palabras muy sabias... APRENDAN SUEGRAS METIDAS y suelten a sus bebés”; “La señora mamá de saruma es divina... me atrevería a decir que aparenta la misma edad de Valdiri”; “ellos hicieron un excelente trabajo como padres porque el hijo es todo un caballero”; “Mejor no pudo haberlo dicho” y “De los valores de sus padres, es donde se da uno cuenta si va a ser buen hijo, buen esposo y buen padre”, destacaron en la publicación.

Sí: la boda fue real

No está de más señalar que, así como había expectativa sobre el matrimonio entre los influenciadores, muchos seguidores manifestaron su poco optimismo y crearon otras teorías alrededor de las pistas entregadas por la pareja.

Ante esto, la bailarina había manifestado en días previos a su gran fiesta que, “La gente cree que lo bonito solo pasa en las películas y no, no es así. Esta es una boda real, no es ni reality ni por marketing”, afirmó en diálogo con la Revista Vea.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, La Valdiri subió una imagen en la que se le vio vestida de novia, con dos de sus amigas, festejando en su despedida de soltera.

“Amo a quienes siguen mis inventos y me alcahuetean mis locuras; los que dicen “vamos pa’ esa” y convierten mis momentos en magia (...) quiero agradecerles y aplaudirlos por ser parte del libro de mi vida, son un capítulo importante y me motivan a continuar escribiendo más páginas”, señaló la también empresaria.

Finalmente, aquellas suposiciones fueron ciertas y el fin de semana se llevó a cabo lo que muchos famosos consideraron como ‘La boda del año’.

