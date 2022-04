Nuevos detalles sobre el accidente de Freddy Rincón: quién manejaba el carro y los vínculos con las mujeres implicadas en el accidente

El candante Harold Saa entregó más detalles sobre las horas previas a la muerte de Freddy Rincón. Fotos: Colprensa / Archivo particular

La muerte de Freddy Rincón sigue enlutando al mundo del fútbol. Luego de que la leyenda del balompié nacional estuviera involucrada en aquel accidente de tránsito, en la madrugada del pasado lunes 11 de abril, los homenajes no han cesado.

Este domingo, por ejemplo, América y Deportivo Cali le rindieron una celebración especial durante el clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-I. En la tribuna norte del estadio Pascual Guerrero se proyectaron una serie de imágenes y videos recordando sus gestas y, además, los futbolistas salieron al terreno de juego portando la camiseta de la selección Colombia con el dorsal número 19, mismo que utilizó el ‘Coloso de Buenaventura’ en la ‘Tricolor’.

Sin embargo, todavía son muchas las dudas en torno a su fatal accidente. Una de ellas respecta a quién iba manejando el vehículo cuando se presentó la colisión con un articulado del MÍO, el sistema de transporte masivo de Cali. Uno de los hijos de Rincón, Sebastián, ha manifestado en previas ocasiones que su padre no iba al volante; pero algunos reportes que estudia la Fiscalía General de la Nación indicarían que este sí fue encontrado en el puesto del piloto.

En medio de las investigaciones, el cantante Harold Saa, amigo cercano de Rincón, entregó nuevos detalles sobre las últimas horas del exfutbolista colombiano. Según explicó en entrevista con el programa ‘El Carrusel’ de Caracol Radio, luego de que Freddy estuviera en su casa para ver fútbol colombiano y compartir con otros amigos, en la noche del domingo 10 de abril, este salió rumbo a un restaurante, sobre las 11:00 de la noche.

Fue al partir del establecimiento comercial que el ‘Coloso’ habría sufrido el accidente de tránsito, a las 4:30 de la madrugada del lunes. “La versión que yo escucho y la que yo creo es que Freddy sí iba manejando”, manifestó Saa.

“Él y cerca de 7 personas más fueron a un restaurante de la 39. Comieron y Freddy se recuperó. Estuvieron como 2 o 3 horas ahí. Luego decidieron irse y, hasta donde tengo entendido, Freddy cogió el carro”, agregó el cantante de salsa.

Por último, el artista, quien no fue al establecimiento de comida, precisó que el objetivo inicial era que los acompañantes de Rincón lo dejaran en su casa, y luego, que estos prosiguieran su camino en la camioneta: “Él les dijo a las demás personas que hicieran la ruta. Pero él manejó porque se sintió bien, pienso yo, porque él era muy prudente”.

En otro diálogo con Blu Radio, Saa expresó que Rincón arribó a su domicilio con la camioneta “que siempre traía” y, además, aseveró que “llegó con dos peladas, que yo no conozco”. No obstante, todavía se desconoce si las dos mujeres que indica el artista colombiano corresponden a las mismas dos que iban en el carro con Rincón al momento del incidente. Estas fueron identificadas por las autoridades como María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43.

Rincón, de acuerdo con palabras recientes de Saa en El País de Cali, se habría conocido con la primera mujer en el último establecimiento donde estuvo, mientras que la segunda sí era conocida: “Diana Lorena es la mamá de una ahijada mía, a la que le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que a El Bronx, la discoteca, porque Freddy la invitó, junto a los demás”.

Incluso, el artista colombiano aseguró que Cortés es quien aparece en la grabación en la cual un hombre, que al parecer se bajó del carro, amenazó a un ciudadano con quitarle el teléfono si seguía grabando la escena: “Ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’”. apuntó.

Las posturas respecto a si Rincón iba manejando o no son muy diversas. Inicialmente se pensó que el exfutbolista iba como copiloto teniendo en cuenta que esa zona de la camioneta fue la que recibió el mayor impacto. Sin embargo, en medio del funeral del ídolo del fútbol colombiano, a Faustrino Asprilla se lo escuchó lamentando que su amigo no tuviera un conductor.

“Marica, me puse a llorar otra vez por Freddy. No, Freddy nos tiene vueltos mierda. Freddy se mandó la cagada más grande que se pudo haber mandado. Yo ando con chofer, estos manes me manejan a mí el carro, me cuidan. Freddy era una persona demasiado importante. Jueputa, jugó en el Real Madrid. Eso ni yo que fui el mejor jugador de Colombia”, manifestó.

