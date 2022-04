Judicializan a dos personas por maltrato a animal en Risaralda y Bogotá

Marcha en contra del maltrato animal El País - Colombia 163

Este domingo 17 de abril, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas que habrían causado la muerte de dos perros. Los hechos no están relacionados entre sí; el primero ocurrió en Arpía, Risaralda y el otro se reportó en Bogotá.

De acuerdo con el ente investigador, el caso en Risaralda se presentó el 26 de mayo de 2021. “Luis Alberto Durango — el primer judicializado — le habría lanzado un alimento envenenado a un perro llamado Carpaty”, explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad, el cual es material probatorio, puesto que minutos después de que el animal ingiriera el trozo de comida, el canino empezó a convulsionar.

Un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) realizó una investigación que establece que Durango atacó al perro porque, supuestamente, “ladraba mucho” y que había generado inconvenientes con la cuidadora del canino. “En ese sentido, Luis Alberto Durango fue imputador por el delito de maltrato animal”, puntualizó el ente judicial.

El caso que se presentó en Bogotá es bastante similar. Myriam Patricia Heredia, la cuidadora de una canina de nombre Luna, no tenía en las condiciones óptimas a su mascota. Por ese motivo fue imputada por el delito de maltrato animal.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el caso se presentó el 17 de noviembre de 2018 luego de que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal hiciera una visita de inspección a una vivienda de la localidad de Engativá, en el occidente de la capital. “En el lugar encontraron a Luna en condiciones deficientes de nutrición y salud, y con evidentes alteraciones en su comportamiento”, señaló la entidad en el documento.

El animal fue trasladado a un centro de atención veterinaria, donde le detectaron una hemorragia interna que no había sido atendida oportunamente. “Ante la gravedad de su estado, los especialistas le realizaron la eutanasia”, agregó la Fiscalía.

Le puede interesar: Mono tití fue muerto a pedradas por un hombre que lo raptó junto con su cría para venderlos como mascota

Estas son las consecuencias legales del maltrato animal en Colombia

Los animales, ya sean domésticos o silvestres, son objeto de vulneraciones a sus derechos en Colombia. Frente a esto, aquellos que perpetran estos ataques son sometidos por la Fiscalía General de la Nación a múltiples consecuencias legales que desincentivan la práctica.

El ente judicial explicó que se dispone del recurso de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016. Esta reglamentación garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

SEGUIR LEYENDO: