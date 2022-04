El día en el que Freddy Rincón tuvo que frenar al Tino Asprilla por portarse mal en la selección Colombia

Freddy Rincón junto a Faustino Asprilla en una reunión. Foto: @TinoasprillaH (Twitter)

Este sábado se llevó a cabo el entierro de Freddy Rincón en el Cementerio Metropolitano del Sur, en Cali (Valle del Cauca). En medio de canciones de salsa, camisetas que portó y minutos de silencio, sus seres queridos le dieron el último adiós al ‘Coloso de Buenaventura’, quien anteriormente había recibido un homenaje en su natal Buenaventura.

Antes del sepelio, miles de seguidores pudieron asistir al Estadio Pascual Guerrero, donde reposó el cuerpo del ídolo colombiano entre las 10 a. m. y las 6 p. m., para cantarle mientras portaban banderas y camisetas alusivas. Incluso, la figura del ‘Coloso de Buenaventura’ hizo unir a los dos equipos de la ciudad (América y Deportivo Cali) en la antesala del clásico vallecaucano, que se llevará a cabo este domingo por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-I.

En medio de los testimonios de excompañeros, familiares y amigos, se han ido conociendo anécdotas muy particulares de Rincón en su época como futbolista. Una de ellas fue relevada recientemente por el exdefensor Luis Carlos Perea, quien compartió con Freddy como parte de aquella generación dorada de la selección Colombia, en la década del 90.

El ‘Coroncoro’, como era conocido popularmente, viajó desde Miami hasta Cali para asistir a los actos fúnebres de Rincón, y allí habló sobre la buena relación que ambos tuvieron al interior de la ‘Tricolor’: “En el Mundial del 90, los ‘morochos’ montamos un salón de peluquería. Ahí nos dedicábamos a motilarnos entre nosotros. Llegar ahora en estas condiciones me parte el alma”, sostuvo el exjugador en diálogo con Noticias Caracol.

“Cada vez que él hacía un gol, yo era el el último que se montaba en la pirámide, era el más pesado y me le montaba al ‘Coloso’. Él me decía: ‘morocho’, por qué te me subes si es que vos pesas mucho. Y yo le decía: ’para qué haces tantos goles’”, apuntó.

Sin embargo, Perea también relató una vez que, junto con Freddy, tuvieron que regañar a Faustino Asprilla porque no estaba comportándose de buena manera en la selección Colombia: “Nos tocó bravear al ‘Tino’ Asprilla. Fue en el 93, antes de jugar con Argentina. Creo que fueron dos semanas antes. El ‘Tino’ se estaba manejando muy mal en el grupo y nosotros decidimos darle una lección, un escarmiento”.

A propósito de Asprilla, este fue uno de los que lució muy afectado durante el funeral del ‘Coloso’. Una persona que se encontraba en el lugar grabó una de las palabras que mencionó el exjugador del Newcastle al grupo con el que estaba rodeado. Lamentó lo sucedido, afirmó que lloró por lo sucedido e incluso aseveró que la situación lo tiene “vuelto mierda”.

“Marica, me puse a llorar otra vez por Freddy. No, Freddy nos tiene vueltos mierda. Freddy se mandó la cagada más grande que se pudo haber mandado. Yo ando con chofer, estos manes me manejan a mí, el carro, me cuidan. Freddy era una persona demasiado importante. Jueputa, jugó en el Real Madrid. Eso ni yo que fui el mejor jugador de Colombia”, sentenció.

De igual modo, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien puso a debutar como profesional a Rincón en Santa Fe en 1986, sostuvo durante el homenaje que Freddy “es un ejemplo de vida para este país, un ejemplo de transformar la humildad en grandeza”. Y, además, recordó que la disciplina fue una de las virtudes que más lo caracterizó.

“No he tenido un jugador que tenga una capacidad de trabajo de Freddy Rincón, un hombre de oficio, de trabajo, de dedicación (...) Era un juguetón del fútbol, de esos que no los detiene nadie. Nos ha dolido en el alma, a mí personalmente porque lo vi crecer, lo vi jugar y ganar por el mundo”, concluyó.

