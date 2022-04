Víctima del conflicto armado reclama indemnización por la muerte de su hijo en 1997

Diez años después de sancionada, los jueces y magistrados de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras han emitido 6.422 sentencias en las que se ordena (o niega) la restitución de 12.130 peticiones de restitución. /Edgar Domínguez /Archivo

Un Juzgado de Familia de Santa Marta admitió la tutela de Enrique del Carmen Castillo, para acceder a la indemnización que le ha prometido la Unidad de Víctimas desde 2020. Según los hechos, su hijo fue asesinado en 1997 por grupos armados, en Aracataca (Magdalena), en el marco del conflicto armado en Colombia.

Esta historia la dio a conocer El Espectador el viernes 15 de abril. La investigación del medio de comunicación, señala que Castillo lleva esperando 25 años una respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación. En 2011, una vez sancionada la Ley 1448, llevó su caso a la Unidad para las Víctimas.

La entidad, luego de revisar el expediente de Carmen Castillo, avaló su indemnización en dos oportunidades. La primera vez fue en junio de 2020, por un 50 %; y en noviembre de 2021, por un 25 %. A pesar de ello, no ha podido obtener un solo peso y, por tanto, tuteló a la Unidad, señaló la información del periódico nacional.

En sus declaraciones, el hombre expresó: “Yo no sé qué ha pasado con la indemnización. Uno es analfabeto. Uno no sabe si lo engañan o no lo engañan. Nunca me han llamado pa’ pagos ni nada. Eso es una mentira. En ningún banco ha habido plata a nombre mío. A mí la familia me regala plata. Los amigos me dan diez, me dan cinco. Me dan el pasaje. Unos me dan la comida, otros me dan la dormida”.

Una resolución de la Unidad para las Víctimas de noviembre de 2021, habría priorizado su pago y lo reconoció como persona altamente vulnerable. En la resolución, la entidad señala que desde junio de 2020 Castillo ha podido obtener su indemnización, sin embargo, el porcentaje asignado “no fue cobrado”. Por lo cual, los recursos regresaron al Ministerio de Hacienda.

En su edición de este viernes santo, El Espectador, señaló que el Juzgado de Santa Marta aceptó estudiar la petición y verificar si han sido vulnerados los derechos de Castillo de petición, debido proceso y mínimo vital.

Entre las primeras determinaciones del togado, se le pediría al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, para que en conjunto con despachos de la institución elabore un informe completo y detallado respecto de la acción de tutela.

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

La Ley 1448 de 2011 es la que le abre las puertas de reparación a las víctimas de conflicto armado y por eso, no solo se crea la Unidad para las Víctimas, sino que también nace la Unidad de Restitución de Tierras que empieza a operar en enero de 2012.

Paralelamente, se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, encargada de organizar y mantener un registro de todos los predios presuntamente despojados o abandonados, recibir las solicitudes de restitución y someter los casos ante los nuevos jueces de restitución en representación de las víctimas.

Diez años después de sancionada, los jueces y magistrados de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras han emitido 6.422 sentencias en las que se ordena (o niega) la restitución de 12.130 peticiones de restitución. El sistema ha negado la mayoría de las solicitudes (el 65 %) en la etapa administrativa del proceso.

