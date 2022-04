Guerra en Ucrania tendría efecto en la inflación de los alimentos en Colombia

Bogotá. siguen las alzas en los precios del mercado. (Colprensa - Diego Pineda)

El costo de la alimentación es un asunto que esta tocando fuertemente los bolsillos de los colombianos, la reciente encuesta revelada por el Dane arrojó una disminución de -1.5% en la venta de alimentos. Según indicó el director de Fedesarrollo, Luis Mejía, en un dialogo con Caracol Radio: “La inflación viene al alza desde mediados del año pasado, cerrando en febrero con una cifra del 23,3 %. Naturalmente con una cifra tan alta de inflación lo que hacen los hogares es disminuir la compra de alimentos”.

Sobre esta situación algunos analistas arrojaban una mejora en los precios para el próximo mes de mayo, pero según indicaciones del gerente del Banco de la República Leonardo Villar, el conflicto que se está desatando en Ucrania influiría para que la inflación continuara en el territorio nacional.

“Existe temor de que por cuenta de las importaciones de alimentos e insumos agropecuarios de Colombia los precios de los alimentos no comiencen a bajar en mayo, sino que se le añada incertidumbre a la corrección de los precios”, indicó en un conversatorio de Center for the Global Development, el gerente del Banco.

Un ejemplo de esto es el alza que está experimentando el aceite en el territorio nacional. El aumento en los costos del trigo, girasol y el maíz están afectando a muchas personas a nivel mundial en su economía. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, había señalado que unos 38 millones de personas en el mundo se afectarían en junio, en caso de seguir aumentando los precios en estos productos.

La crisis se agudiza con el pasar de los días mientras se desarrolla el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que a nivel mundial se impactan los precios en varios productos e insumos para la misma elaboración, uno de ellos es el aceite, tanto el vegetal como el de girasol, cuyo precio ha aumentado en casi un 23 % solamente en el pasado mes de marzo.

Según las cifras aportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la inflación en marzo llegó al 8,53 %, cifra que no se veía desde el 2016; pero, puntualmente hablando del aceite, este producto y su alto precio ha generado alzas en otros, hasta el popular corrientazo se ha visto afectado por esto. A nivel nacional, la inflación en marzo en el precio del aceite fue del 45,13 %, pero, por ejemplo, en Barranquilla, se registró un incremento del 51,72 %.

Todos estos factores, sumados a la escasez en el mercado de las oleaginosas a nivel internacional han hecho que se generen dichos incrementos, en el caso de Colombia, el aceite de girasol es el que más se ha visto afectado, esto ha generado que los aceites vegetales, de palma y soja estén incrementando su participación en el mercado.

Estas “alternativas” han mostrado que se pueden buscar otro tipo de productos, los cuales no impacten tanto el bolsillo de los colombianos, según la Federación Nacional de Cultivadores de Aceite de Palma de Colombia, Fedepalma, la producción del aceite de palma aumentó un 12,7 % en marzo, en total, se entregaron 196.200 toneladas.

Productos como dulces, salsas como la mayonesa industrial, de tomate, pesto, boloñesa o napolitana; también, los “snacks” como las papas fritas, plátanos, rosquitas, los frutos secos, entre muchos otros se verán afectados por estos incrementos.

A pesar de todo esto, por lo pronto, los precios de los aceites no parece que vayan a disminuir próximamente, de hecho, de varios productos, por ejemplo, el DANE publicó un “índice del corrientazo”, donde se puede ver cómo se ha afectado el precio del almuerzo en las principales ciudades de Colombia.

