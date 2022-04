Freddy Rincón y su narración, a puño y letra, del histórico gol ante Alemania en el mundial de Italia 1990

163

Freddy Rincón falleció en la noche del miércoles 13 de abril tras el fuerte accidente que sufrió en la madrugada del lunes 11, en el que padeció un trauma craneoencefálico severo. El delantero dejó un legado en el fútbol colombiano tras su actuación en el mundial de Italia 90 y ser el primer cafetero en militar en el Real Madrid.

Uno de los goles más importantes del ‘Coloso de Buenaventura’ fue el anotado el 19 de junio de 1990 en la fase de grupos del mundial de Italia 90. El delantero marcó el gol que significo el empate tras la jugada que comenzó con una recuperación de Leonel Álvarez y en la que participaron el ‘Bendito’ Fajardo y Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

En un texto escrito por Freddy Rincón y narrado por el periodista Rafael Villegas, quien guardó el documento desde hace varios años, aunque le precisó a Infobae que no recuerda dónde fue publicado, hace una descripción del que el cataloga “El golazo de mi vida”. Allí hizo un recuento de su proceso por las selecciones Colombia, de donde recibió su primer llamado dos años antes de Mundial de 1990. Realizó su narración del histórico gol que entró al fondo del arco entre las piernas de Bodo Illgner.

Además, rememoró su último partido con la camiseta tricolor, el histórico 5-0 en la Eliminatoria Sudamericana rumbo al mundial de Estados Unidos 94 e hizo un recuento por los equipos en los que militó en sus casi 20 años de carrera como jugador profesional.

Este es el texto completo escrito por Freddy Rincón:

Nunca fui tenido en cuenta para integrar las selecciones prejuveniles o juveniles de Colombia, inclusive el equipo del 85 de Marroquín estuvo en el puerto y no se fijaron en mí. Generalmente los entrenadores no iban a Buenaventura y las posibilidades de que me vieran en plenitud no se dieron.

Wilson Díaz quien trabaja en la aduana le propuso a Rafael Pachón que llevara unos jugadores a Santa Fe para que nos probáramos; fue así como Juan Reyes, Carlos Potes, Edison Cuero y yo llegamos al equipo “cardenal”.

Fui llamado por primera vez a la Selección en 1988 para jugar la Copa Gonzalo Jiménez de Quesada con Uruguay, Millonarios y Santa Fe. Actué sólo unos minutos contra Millonarios donde fui sustituido por Carlos Valderrama y frente a Santa Fe relevado por Jaime Arango. Pasaron casi dos años (febrero 2 de 1990) para que el profesor Francisco Maturana me convocara a un partido amistoso con Uruguay en Miami donde perdimos por 0-2.

Jugué los ocho partidos amistosos previos al Mundial de Italia 90 ganándome definitivamente el puesto de titular en el equipo nacional. Jugué en la mitad con el “Bendito” Fajardo, Alexis García, Leonel Álvarez, Bernardo Redín, Gustavo “Mísil” Restrepo, “Chicho” Pérez, “Barrabás” Gómez, Carlos Valderrama y el único que permanecía en la titular en todos los encuentros era yo.

Jugué los cuatro partidos del Mundial frente a Emiratos Árabes, Yugoslavia, Alemania y Camerún. Contra Alemania anoté mi primer y único gol en un Mundial, pero con toda seguridad, fue el más importante de mi vida ya que nos clasificó a la ronda siguiente (por primera y única vez), fue contra el que resultara campeón del mundo y puso a disfrutar a todo el país.

Así recuerdo la jugada: Recupera Leonel Álvarez que le pasa el balón a Fajardo, este a Valderrama, la toca a Rincón, otra vez Fajardo, nuevamente recibe Valderrama que mete un pase en profundidad para que llegue yo y por entre las piernas venza al arquero alemán. Golazo. Fue uno los momentos más felices de mi vida. Desafortunadamente la dicha duró poco ya que una de las máximas frustraciones fue en el partido siguiente con la derrota frente a Camerún después de un error nuestro frente a Roger Milla.

Participé de la Copa América en tres oportunidades 1991, 1993 y 1995. Estuve en las Eliminatorias de 1993, 1995/96 y 2000/01. Jugué tres Mundiales: Italia, Estados Unidos y Francia donde no falté a ningún partido (10) y solo fui sustituido en dos oportunidades, contra Yugoslavia en 1990 por Carlos “Gambeta Estrada y en 1998 contra Túnez por Víctor Hugo Aristizábal. Además, integré los equipos que entre 1990 y 99 jugamos muchos partidos amistosos.

Me despedí de la Selección el 13 de octubre de 1999 en el encuentro que perdimos con Argentina 2-1 en Córdoba. Jugamos con: O. Córdoba, J. González, J. Bermúdez, I. R. Córdoba, R. C. Cortés, M. Serna (P. Portocarrero), yo, F. Grisales, A. Betancourt (N. Morantes), J. P. Ángel, H. Zambrano (J. Téllez). DT. Javier Álvarez. El gol colombiano lo anotó Iván Ramiro Córdoba de penal.

Sin duda el paso por la Selección me dejó momentos inolvidables como el partido con Argentina del 5 de septiembre (0-5) donde nos salieron todas y momentos de gran amargura como la muerte de Andrés Escobar.

Nunca bajé los brazos, siempre creí que tenía condiciones para vestir la camiseta nacional y no ahorré ningún esfuerzo para demostrarlo. Jugué 85 partidos y anoté 17 goles. En cada encuentro entregué lo mejor de mí con responsabilidad y profesionalismo lo que creo, es un buen ejemplo para las futuras generaciones. Vestir la camiseta nacional es el mayor orgullo para un futbolista, no es una tarea fácil, lo digo con algo de nostalgia, vale la pena.

Nací en Buenaventura (valle) el 14 de agosto de 1966. Jugué en Santa Fe y América, 287 partidos, 76 goles. Actué en Nápoles de Italia, Real Madrid de España, Palmeiras, Corinthians, Santos y Cruzeiro de Brasil. Copa Libertadores: América (1991/1993, 34 partidos, 6 goles). Fui asistente en Mineiro y técnico de Sao Bento e Iraty en Brasil.

