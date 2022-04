Desafío ‘The Box’: las estrategias no le están funcionando a Gamma y Beta se llevó por tercera vez el triunfo

Beta se lleva el tercer triunfo del ciclo consecutivamente y es el opcionado a llevarse los 12 millones de pesos de premio. Tomada de Canal Caracol en vivo

En el episodio del 13 de abril en el Desafío ‘The Box’ los participantes comenzaron a abrir sus corazones con respecto a los sentimientos por otros integrantes de la casa, en este caso, fue Pato quien expresó su admiración por Criollo, mientras sostuvo una conversación con Carballo.

“¿Qué si me gusta Criollo? … Normal, no lo he visto con esos ojos, si lo veo que él es bien simpático, muy bonito el pelado, altote, por lo menos me gustan de esa estatura … a mí me mata full la altura de un hombre”, expresó Porto.

Mientras que Carballo continuó su conversación con Porto, este le confirmó a su compañera la atracción que siente Ossa, integrante de Alpha, por lo que la representante de los costeños se mostró bastante emocionada por la confesión del bogotano.

“Me encanta que me lo aceptes”, expresó Porto.

Mientras tanto, los integrantes de Beta conversaron sobre quien sería el primero en llevarse el premio para asistir al cubo junto a otro acompañante, por lo que las mujeres del equipo concordaron en que se llevarían a Samir, porque tiene el chaleco y no tiene comida en casa.

“A mí la verdad me da igual ese cubo”, expresó Ceta el capitán del equipo azul, sin embargo, al momento de iniciar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, fue el primero en quedarse con las llaves del anhelado cubo.

Posteriormente, Samir y Criollo integrantes de Gamma especularon sobre la estrategia que tienen acordada con Alpha para que no fueran ellos quienes se llevaran el chaleco de sentencia.

“Ojalá ganemos nosotros o que gane Alpha, si Beta gana nos ponen el chaleco a nosotros, es evidente, entonces hay que salir con toda en la próxima prueba para poder librar eso chalecos de nosotros dos … no le tengo miedo a eso ni al Desafío a Muerte porque a eso vinimos acá y si me tengo que ir a muerte las veces que sea voy pero hay que evitar el chaleco”, expresó Criollo.

Así se llevó a cabo el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

La competencia tuvo lugar en el Box Arcoíris en el que los participantes debieron hacer unos relevos con sus compañeros, que iniciaron con unos aros colgantes, tras los cuales los desafiantes se encontraron con unos equilibrios suspendidos que debieron superar con ayuda de una barra, al final tuvieron que saltar desde una plataforma a a unos troncos verticales.

De los tubos verticales pasaron a unos tramos compuestos por unas rejas y una vez en la cima, encontraron unos balones dispuestos en unos cajones que debieron lanzar y embocar en la cesta, logrado esto, emprender el regreso hasta el inicio de la pista entregando el relevo a otro de sus compañeros.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

Nuevamente el triunfo de este desafío quedó en manos de Beta, que tomaron la delantera gracias a la ayuda de su capitán Ceta, quien dio el inicio de la carrera de relevos. En segundo lugar quedó Alpha dejando en tercer lugar a Gamma, que no han logrado completar los cuatro relevos a tiempo, ya que Duván, por una afección en su mano, sufrió un impase dentro de la prueba que lo dejó en el piso y debió retomar desde el inicio de la pista a pesar del recorrido que llevaba.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

“Que gran prueba ¿no?, linda esta prueba … necesitamos seguir así”, expresó Ceta al terminar la competencia. Por su parte, Duván pidió disculpas a sus compañeros por no poder seguir: “discúlpenme de verdad, no es que no quisiera, ya no era capaz de sostenerme, caí por ese lado y me pegué en la cabeza, no me dio para agarrar”.

El premio para Beta consistió en disfrutar de una noche de cantina, comida y además, en el tablero millonario se llevaron la suma de 10 millones de pesos y la posibilidad de concursar por los 12 millones de pesos si los televidentes votan como el mejor equipo del ciclo.

Como castigo, Gamma debió remar en una máquina por 24 horas sin parar.

