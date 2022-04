Registrador Alexánder Vega reconoció que el diseño del formulario impidió que el preconteo fuera más sencillo

El registrador nacional ha sido fuertemente criticado tras revelar que se encontraron más de un millón de votos. (Colprensa-Sergio Acero)

El registrador Alexander Vega ha sido blanco de críticas luego de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo en Colombia. Esto debido a las irregularidades que se han evidenciado y la enorme diferencia que hubo entre el preconteo y el escrutinio, en donde en Senado hubo una diferencia de cerca de 1.026.000 votos. Ciudadano y diferentes frentes políticos piden su renuncia del cargo, mientras que otros esperan que para las comicios presidenciales que se llevarán a cabo se nombre un registrador ad hoc.

“Lo que ha pasado con La Registraduría es otro capítulo de la destrucción de la confianza de la ciudadanía, y cuando la ciudadanía no confía en lo que pasa en las elecciones que es el acto máximo de la democracia donde se está expresando para darle el poder a unas personas que van a conducir la sociedad, estamos en un lío muy grande”, aseguró Sergio Fajardo, Candidato presidencial por parte de la coalición Centro Esperanza.

Alexander Vega explicó los errores que causaron el desfase en las votaciones y que hoy lo tienen en el ojo del huracán de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Afirmó que los informes ya han sido enviados a la Fiscalía y la Procuraduría General.. Reconoció que uno de los errores que se presentó fue en el diseño del formulario E-14.

Esto te puede interesar: “Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la organización electoral”: Alexander Vega

“De parte nuestra reconocemos que en el diseño del formulario debimos haber realizado por lo menos la casilla del Pacto Histórico. Viéndolo bien este momento qué hubiera sido sí hubiéramos rediseñado el formulario E-14, tal vez la digitalización o el preconteo hubiese sido mucho más sencillo, pero tendríamos una situación: igualmente tendríamos tachones en mal diligenciamiento”, aseguró el registrador nacional en Noticias RCN.

Vega señaló que otro de los factores que se presentó es que alrededor de 23.000 formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación. “Encontramos que, en 5.109 mesas se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciar los formularios de manera equivocada, hubo tachones de las votaciones de los candidatos”, aseguró Vega quien confirmó que estas irregularidades ya se han dado a conocer a la Fiscalía y Procuraduría.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación aseveró que hasta el momento no se han recibido denuncias formales a ningún jurado de votación por las supuestas irregularidades presentadas en las elecciones legislativas del pasado mes de mazo. Investigadores de este organismo aseguran que no ha sido posible obtener la información definitiva para realizar las indagaciones requeridas.

También puedes leer: Para explicar cómo fue la elección del registrador Alexánder Vega, Consejo de Estado citó a representantes de las altas cortes

La Fiscalía confirmó que la Registraduría envió un documento en donde se informó sobre estas presuntas irregularidades por parte de algunos jurados. Ahora el organismo quiere determinar si existió una acción premeditada para favorecer a algún candidato o se trató de un error humano. Esto podría terminar en una investigación penal.

La Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su directora, Alejandra Barrios, respondió al registrador nacional y afirmó que, “no se puede seguir colocando el foco solo y exclusivamente en los jurados de votación y en el diseño del E14, eso no explica la diferencia del 6 % entre lo que se transmitió y realmente escrutó, cuando en otros procesos electorales hablamos de una diferencia del 0.5 %, y muchísimo menos explica por qué se concentra entonces la afectación en esa omisión de manera particular en alguna de las organizaciones políticas tanto para Cámara como para Senado”.

Además, la representante de la MOE señaló que ahora es importante, “hacer un análisis absolutamente claro que nos permita reconstruir lo que pasó y corregir de cara a las presidenciales”.

SIGUE LEYENDO: