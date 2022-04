La reflexión de Yeison Jiménez sobre el dinero: “Puede hacer grandes imbéciles o grandes personas”

Yeison Jiménez (Colprensa-Sergio Acero)

El popular cantante colombiano de música popular, Yeison Jiménez, ha sorprendido a sus fans por los profundos gestos que ha tenido recientemente. No son solo sus letras, es también su corazón lo que más les gusta a quienes lo siguen.

A través de su cuenta de Instagram, Jiménez habló acerca de los efectos que tiene el dinero en las personas, luego de postear un vídeo en el que un hombre se refiere al respecto.

Si bien, la redacción no es lo suyo, se mostró muy de acuerdo con lo que el hombre decía en el video: “El dinero es como el alcohol: si ves a un imbécil en el bar que se emborracha, se convierte en un gran imbécil, pero una persona genial se emborracha y se vuelve el alma de la fiesta. El dinero te amplifica: si eres una gran persona, eso te puede hacer mejor; si eres un imbécil, el dinero te hace un gran imbécil que todos odien. Así que el dinero es para hacer tanto como puedas, ser rico para resolver problemas. Propagar el bienestar a tu alrededor, disfrutar tu vida, cuidar a quienes amas, ser generoso”.

El hombre explicaba que lo mejor que se puede hacer, si llega el dinero, es cuidar de los demás, entendiendo que no es posible hacer dinero a costa de otros. “No dejes que el dinero te quite lo mejor. Lo viví cuando era más joven, pero aprendí que nunca me volvería a pasar, presumo mi dinero y hago mucho, pero no dejo que me quite lo mejor de mí. No tomaré decisiones sólo por hacer dinero. Mi regla es, me comprometo con transacciones que me generen dinero, pero no lo haré a costa de que otros pierdan dinero, lo aseguro en todo lo que hago. Si hay alguien que pierde dinero como consecuencia de mis transacciones, entonces no lo haré”.

En su post, el cantante amplifica el mensaje y pregunta a sus seguidores qué opinan al respecto. Este es el segundo buen gesto que sorprende a sus fans. Recordemos el episodio enternecedor en el que tiene un detalle especial con una pequeña fan suya.

Alejandra Muñoz, una pequeña que padece cáncer y es fan de la música de Jiménez, recibió una visita inesperada por parte del artista. Ella le pide que le cante una de sus canciones favoritas y él lo hace. Después, el artista hace un recorrido por el hospital y visita a otros niños que también lo admiran y están en la misma condición que la pequeña Alejandra. Todo se puede ver en un carrusel de fotos que Jiménez compartió en sus redes y en una publicación que compartió la mamá de la niña, en la cuenta que le administra a su hija. Allí, su mamá documenta su día a día, su lucha contra este cáncer terrible y los momentos de felicidad como este que, para ella, lo son todo.

“Ella me envió un vídeo! Pidiéndome que viniera a verla y aquí estamos, siempre vas a estar en mi corazón ♥️”, escribió el artista en una publicación.

Alejandra tiene apenas 8 añitos. Recibió al cantante envuelta en lágrimas de emoción y cantó con él temas como ‘Aventurero’, ‘Guaro’ y ‘Bendecida’. “Muchas gracias por visitarme, me hiciste muy feliz y me recargaste para seguir esta lucha”, escribió la mamá de Alejandra en su publicación.





