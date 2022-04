La dura sanción de Conmebol a Juan Carlos Osorio por pisar a un jugador de Independiente Medellín en pleno partido

Conmebol confirmó la sanción para Juan Carlos Osorio, extécnico del América de Cali. Foto: Dimayor

Han pasado más de dos semanas desde que Juan Carlos Osorio dejó de ser el director técnico del América de Cali. En medio de críticas de la hinchada y diferencias con los directivos, el entrenador risaraldense fue retirado del cargo y en su reemplazo llegó el brasileño Alexandre Guimarães, quien todavía no ha debutado en el banquillo.

Sin embargo, los problemas no paran de llegar tanto para Osorio como para la insitución caleña. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ente rector del fútbol en el continente, confirmó este miércoles la sanción contra el estratega colombiano por los hechos ocurridos el pasado 16 de marzo en la fase previa de la Copa Sudamericana.

En aquella ocasión, América se enfrentó contra Independiente Medellín por el partido de vuelta del certamen continental. Mientras transcurría el segundo tiempo, Elvis Mosquera, lateral del cuadro ‘Escarlata’ disputó un balón con Juan David Mosquera, defensor del equipo paisa. Producto del encontronazo, este último cayó hacia la zona técnica, donde se encontraba Osorio.

Cuando el jugador de 19 años estaba en el piso, las cámaras de la transmisión captaron al entrenador pisándolo en una de sus piernas. El hecho provocó la molestia del joven futbolista, quien se puso de pie y encaró al entonces técnico del América.

Esta es la sanción que deberá pagar Osorio:

Según lo dio a conocer la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, el técnico colombiano será suspendido por tres partidos en el próximo torneo continental en el que dirija. Y, como segunda medida, recibió una multa de 10.000 dólares, es decir, unos 37 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, el problema también involucra al América de Cali, al ser quien tenía los servicios del entrenador cuando ocurrió este hecho. A la institución ‘Escarlata’ le será debitado automáticamente el importe de la multa económica en concepto de derechos de televisión o patrocinios.

Acorde al documento, Osorio podrá presentar el recurso de apelación frente a la multa “en el plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de la decisión”.

Sanción de Juan Carlos Osorio por pisar a un jugador de Independiente Medellín. Foto: Conmebol

Recordemos que, tras el altercado con el jugador del ‘Poderoso’, el entrenador risaraldense pidió perdón en medio de una transmisión del canal Win Sports: “Le ofrezco disculpas públicas a Juan David Mosquera, creo que mi actitud fue atrevida, reactiva, inapropiada e inoportuna”.

“Tengo que disculparme con la hinchada de América porque la admiro y respeto. El hecho de que en los últimos 10 meses hayan sucedido eventos traumáticos en mi carrera no tiene que ver con mi reacción con la hinchada de América”, agregó Osorio.

De igual modo, este manifestó que “me haré responsable, ya sea que haya una sanción o multa, obviamente la pagaré con mis recursos”. No obstante, antes de terminar su intervención, el técnico envió una reflexión para el público colombiano: “En un país con tanta mezquindad, tanta trampa, tanta deshonestidad, no podemos pretender que el fútbol sea el ejemplo a seguir, no es justo, porque muchas de las reacciones como la mía pasan cuando uno tiene la frecuencia cardiaca alta”.

A la espera del segundo ciclo de Alexandre Guimarães con América:

Luego de la derrota contra Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2022-I, ‘La Mecha’ retornó a los entrenamientos este martes en su sede deportivo de Cascajal. La principial novedad de la jornada fue la presencia del técnico brasileño: “El profe Guimarães regresó a nuestra sede deportiva de Cascajal para dirigir su primer entrenamiento con el equipo”, publicó la institución a través de sus redes sociales.

En el video se pudo observar el saludo entre el entrenador y algunos jugadores del América que ya habían estado durante su primer periodo. Tal fue el caso de Luis Paz, Daniel Quiñones, Luis Sánchez y Cristián Arrieta.

El equipo ‘Escarlata’ se encuentra en la casilla 13 del campeonato con 18 puntos, y en la próxima fecha enfrentrará a Deportivo Cali en una nueva edición del clásico vallecaucano.

