Robert Farah y Juan Sebastián Cabal clasificaron a los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron su primer partido en el Torneo de Maestros 2021. Foto: ATP

Una buena semana están teniendo la pareja de dobles conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Los colombianos ganaron el segundo partido en el Masters 1.000 de Montecarlo, Francia y se instalaron en la ronda de cuarto de final. Su reciente victoria fue este miércoles 13 de abril ante la dupla conformada por el mexicano Santiago González y el argentino Andres Molteni.

La pareja de latinos fue superada en dos sets con parciales 6-2 y 6-4. Farah y Cabal cimentaron su victoria ganando el 79% de sus puntos con el primer servicio y permitiendo tan solo uno de los tres puntos de quiebre en su contra. En cambio hicieron efectivos cuatro puntos de quiebre de los seis a los que sometieron a sus contrincantes.

Los próximos rivales saldrán del duelo entre los hermanos Tsitsipas, Petros y Stefanos, quienes accedieron al torneo de dobles a través de una Wild Card, y los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic, segundos preclasificados del cuadro y candidatos al título por detrás de Rajeev Ram y Joe Salisbury.

En este 2022, Farah y Cabal no han logrado avanzar de los cuartos de final en los torneos que han disputado. El primer torneo fue en Sídney en donde cayeron en dicha ronda ante los locales Alexei Popyrin y Matt Reid. Luego fue en el Abierto Mexicano de Acapulco en donde cayeron en cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas y Feliciano López.

Davidovich da la sorpresa y elimina a Novak Djokovic en la primera ronda de Montecarlo

El regreso a las pistas del número uno Novak Djokovic tuvo un paso breve, efímero, por Montecarlo, donde cayó a las primeras de cambio, en la segunda ronda, superado por el español Alejandro Davidovich que aprovechó las dudas y la inactividad del serbio para obtener una victoria memorable (6-3, 6-7(5) y 6-1).

No jugaba el serbio desde que cayó en febrero, en el torneo de Dubai, ante el checo Jiri Vesely en los cuartos de final. Fue aquél el único evento en el que hasta entonces podía participar. Donde no es obligatoria la vacuna contra la covid que le exigieron en el Abierto de Australia y también en la gira americana, en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

El serbio Novak Djokovic reconoció la superioridad del español Alejandro Davidovich, con el que este martes perdió en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, y se mostró preocupado por el desplome físico que tuvo en el tercer set y que le supuso la derrota.

“No me gustó cómo me encontré físicamente en el tercer set. Me quedé sin gasolina totalmente. No fui capaz de mantener los intercambios. Si no sientes las piernas, es imposible. Tengo que encontrar con mi equipo la manera de volver a acercarme a mi mejor nivel en el próximo torneo”, indicó el serbio, que afrontará a continuación el torneo de Belgrado.

