“El Real Madrid no disfrutó todo el potencial de Freddy Rincón”, aseguró Jorge Valdano

Luego de haber llegado a disputar 28 partidos vistiendo la camiseta del Napoli, Freddy Rincón fue llamado por Jorge Valdano, en ese entonces técnico de Real Madrid, para reforzar el mediocampo del cuadro ‘merengue’. El vallecaucano apenas logró sumar 21 partidos, 13 de ellos como titular, y logró anotar un solo gol.

En la madrugada de este lunes, 11 de abril, el exmediocampista colombiano sufrió un fuerte accidente en Cali tras chocar con un bus MIO. Actualmente, se encuentra en un estado crítico y reservado. Tras esta acontecimiento, Jorge Valdano, en entrevista para el Diario AS, habló sobre el ‘Coloso’.

“Recibí la noticia a través de los medios de comunicación y desde entonces estoy pendiente. En primer lugar, acompaño a la familia en su preocupación, le envió un saludo afectuoso para ellos. En cuanto a Freddy, hay que confiar en que su capacidad atlética le ayude a salir de este drama. Espero que pronto podamos volver a disfrutar de su energía”, comenzó diciendo.

Por otro lado, el también campeón del Mundial de México de 1986 recordó cómo se dio la llegada de Freddy Rincón al Real Madrid. Además, confesó que venía haciéndole seguimiento por sus partidos en la selección de Colombia, que para esa época se encontraba dirigida por Francisco Maturana.

“Freddy llegó cuando yo era entrenador. Fue una operación relativamente fácil porque la voluntad del jugador era total. Yo estaba muy atento al ciclo revolucionario de Pacho Maturana y Freddy era uno de los jugadores más atractivos y desequilibrantes de aquella selección. Llegó al Madrid en un momento de gran crisis institucional y Freddy lo pagó como jugador, así como yo lo pagué como entrenador”, contó Valdano.

De igual manera, Jorge Valdano resalto los valores del colombiano. Así mismo, explicó que lamenta que el colombiano no pudiera llegar a brilla en el Real Madrid ni mostrar sus grandes condiciones. Y también aseguró que si Rincón fuera parte del fútbol actual, este podría llegar a ser fácilmente figura en cualquier equipo de élite en el mundo debido a su gran físico y talento.

“De Freddy me queda su calidad humana y un sentimiento de frustración porque el Madridismo no lo disfrutó en todo su potencial. El fútbol se está volviendo muy físico y ese es un territorio en el que Freddy sacaba mucha ventaja. Por lo demás el talento tiene vigencia en cualquier época y a Freddy le sobraba”, concluyó para el Diario AS.

