Gustavo Bolívar asegura haber firmado una ‘cláusula Fico’ y culpa al uribismo de espantar inversión extranjera

El Senador Gustavo Bolívar se refiere a Federico Gutiérrez después del debate presidencial como "FicoFake"

Como un blindaje económico en caso de que el candidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez ascendiera el poder, el senador electo por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, publicó un tweet en el que, aseguró, logró financiación en Miami para un proyecto que lleva en gestión bastante tiempo.

Escribió Bolívar: “Mientras que en Colombia siga la inseguridad, ellos no pueden invertir. Uno de ellos que reside hace 25 años me dijo que, si ganaba ‘Fico’, ellos no invertirán. El partido de gobierno le apuesta a otras situaciones, no le apunta a la paz sino a la guerra”.

Ahondando, el senador utilizó el numeral #ClausulaFico para describir lo que él considera que un temor latente por parte de inversionistas extranjeros a traer sus capitales al país:

“#ClausulaFico Colombia es un Mercado de 51 millones de personas. Cientos de empresas extranjeras están listas a invertir cuando tengamos paz. A muchos empresarios extranjeros les da miedo venir a Colombia. Con paz quintuplicamos turismo e inversión. El uribismo es guerra”.

El senador Gustavo Bolívar, cabeza de lista y mayor elector del Pacto Histórico en las pasadas legislativas del 13 de marzo, insistió en que su proyecto —un parque en el departamento de Cundinamarca— se encontraba desfinanciado por años hasta que, en últimas semanas, distintos inversionistas mostraron interés en participar, eso sí, imponiendo dicha cláusula en el proyecto.

Para algunos medios, como Semana, la denominada “Cláusula Fico” es una manera de contrarrestar la “Cláusula Petro” que implicaría presiones por parte de empleadores e inversionistas con respecto a una eventual presidencia del candidato Gustavo Petro.

Aunque ha sido más objeto de especulaciones en redes sociales, dicha cláusula implicaría de una forma u otra presionar a ciertos sectores de la población a no ejercer a conciencia su voto para las siguientes elecciones, en este caso, las presidenciales de primera vuelta en mayo.

Con el movimiento de la “Cláusula Fico”, interpreta Semana, Bolívar pretendería llamar la atención de su sector político para, en cierta forma, desmentir la que le adjudican al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

No han sido buenas semanas para el senador Bolívar: mensajes contradictorios en torno a la fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, y al jefe de debate de la campaña, Alfonso Prada, se le suman la pérdida de la posición en la Comisión Segunda del Senado, luego de una aplastante votación en contra.

Por segunda vez en esta legislatura—por concluir el próximo 20 de julio—, el reelecto senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue derrotado en su intento por tomar control de la segunda vicepresidencia del Senado de la República.

La derrota del legislador fue el detonante para que éste declarara que el cargo no le importara dado que su intención, afirmó, es marcar un precedente en cuanto a los derechos de la oposición a acceder a cargos directivos en el Congreso.

“A mí me vale huevo el cargo, porque un cargo para dos meses no tiene sentido, yo tenía que haber asumido el 20 de julio y si quiero puedo ser hasta el presidente del Congreso en julio, porque soy la cabeza de lista de la lista más votada en la historia de Colombia, el cargo es lo de menos”, escribió en sus redes sociales el representante del Pacto Histórico.

Bolívar pretendió acceder a la segunda vicepresidencia después de que un fallo de nulidad, proferido por el Consejo de Estado, detuvo la postulación de Iván Leónidas Name Vásquez (Partido Alianza Verde), quien ganó dicho cargo al representante de Colombia Humana el 20 de julio de 2021.

De acuerdo con sus compañeros del Congreso, la razón por la que el representante de la Colombia Humana ha sido derrotado dos veces, no se debe a que sea parte de la oposición, sino a que, por un lado, su actitud con sus compañeros le esta pasado cuenta de cobro; y por otro, que no tiene el suficiente conocimiento para poder ocupar el cargo al que quiso acceder.





