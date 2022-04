Valla electrónica que proyecta publicidad para campaña del Pacto Histórico causa polémica en Medellín

Valla con publicidad política genera polémica en Medellín

Una pantalla que proyecta un video con publicidad sobre la entrega de computadores por parte de la Alcaldía de Medellín y alterna propaganda política de la campaña del actual senador y candidato presidencial Gustavo Petro es motivo de señalamientos por parte de la opinión pública al alcalde Daniel Quintero por una presunta participación en política.

Es el segundo incidente en menos de una semana que protagoniza Quintero, quien afrontará una investigación de la Procuraduría por participación en política surgido a partir de declaraciones de éste en sus cuentas de redes sociales.

En contexto | Investigarán a Daniel Quintero por presunta participación en política - Infobae

Para esta ocasión, un video ciudadano detectó la pantalla en Castilla, una zona del centro de Medellín, en la que después de un minuto de la publicidad institucional aparece el documento de la campaña del Pacto Histórico por la presidencia de la República.

La indignación ciudadana alcanzó las redes sociales en donde fueron publicadas distintas capturas de la pantalla con reclamos al gobierno local por lo que aparenta ser una presunta participación en política.

Aunque la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín no ha emitido pronunciamiento oficial con respecto a este dispositivo, la campaña del candidato Petro, en cabeza de su jefe de debate, Alfonso Prada, desvirtuó cualquier relación con la propaganda política exhibida en la capital de Antioquia:

Respecto a la publicidad que utiliza el nombre de Petro Presidente, en el barrio Castilla, Medellín; informamos que NO hace parte de nuestra campaña y desconocemos y desautorizamos a sus promotores y financiadores.

Algunos de los episodios que han causado incomodidad entre la oposición con respecto a un vínculo entre el alcalde Daniel Quintero y la campaña del Pacto Histórico han evidenciado una grieta entre los sectores políticos de Medellín.

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Por ejemplo, una visita a la ciudad por parte de la esposa del candidato Gustavo Petro, Verónica Alcocer, dio de qué hablar por el acompañamiento de la compañera sentimental del alcalde, Diana Osorio, quien le hizo un recorrido por algunos sectores de la ciudad.

En medio de la polémica, Quintero terció para resguardar la imagen de su esposa, quien fue señalada en su momento como una probable ficha vicepresidencial de Petro —lugar que fue ocupado por Francia Márquez:

“Algunos medios han mostrado que Diana y Verónica están haciendo recorridos por Antioquia y tratan de decir que eso es eventualmente participación política y no, las primeras damas o gestoras sociales no son funcionarias públicas, y si a Diana se le diera por votar por Uribe o por el que quiera, tampoco le podría decir que no”, indicó el alcalde de Medellín.

Otro que motivó quejas por parte de la oposición, fue la salida de tres de los secretarios del gabinete para unirse a la campaña presidencial, con pleno respaldo del alcalde, como lo son Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social y Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia.

Este último motivó una demanda ante la Procuraduría por parte del concejal del Centro Democrático, Simón Molina, quien compiló un portafolio de declaraciones en redes y en prensa del alcalde Daniel Quintero para que el Ministerio Público investigue su relación con la campaña de Gustavo Petro.

“Me parece que está actuando de manera indebida y participando en política claramente en favor de la campaña de Gustavo Petro. Adicionalmente, hay muchas denuncias por parte de contratistas, por parte de funcionarios que se están poniendo a disposición desde la campaña de Quintero y con recursos públicos”, indicó Molina en declaraciones a El Nuevo Siglo en la anterior edición dominical.





