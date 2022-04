Esto es lo que tiene acomplejada a Margarita Rosa de Francisco

Foto: Instagram/@margaritarosadefrancisco

La actriz Margarita Rosa de Francisco no ha parado de generar debate como escritora y columnista. Esta vez a través de su cuenta de Twitter, confesó que se siente acomplejada por no ser académica.

“Soy de las acomplejadas por no ser académica. Por eso quiero graduarme en filosofía y luego hacer un doctorado y luego otro doctorado hasta mi fin, y así ser capaz de criticar la academia e irrespetarla con buen conocimiento de causa, como es debido. ¿O para qué otra cosa servirá?”, reveló la expresentadora de ‘El Desafío’.

El tuit ha tenido más de 700 comentarios, sus seguidores no dudaron en dar su opinión. “No entiendo la razón para acomplejarse, la academia es solo un tipo de sistema de conocimiento, no el único y tal vez tampoco el mejor. Que no tengas estudios formales no te hace carecer de conocimiento. Gente con títulos y carente de producción de pensamiento abundan”, comentó una internauta.

Con esto, en su cuenta de Twitter está muy cerca de alcanzar los 2 millones y medio de seguidores. Allí suele abrir debate y crear una que otra controversia, algunos la juzgan, otros la admiran.

De esta manera quedó en sus redes sociales. Foto: Twitter @Margaritarosadf

Margarita Rosa recientemente ha cobrado relevancia como escritora y columnista de varios medios de comunicación; además, es considerada como una activista en temas políticos y feministas en la actualidad colombiana.

Emotiva defensa de Margarita Rosa de Francisco a Francia Márquez: “Representa la autoridad”

En una de sus ya conocidas columnas de opinión, la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco defendió a la fórmula vicepresidencial de su líder político, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego.

El pronunciamiento de la caleña se dio en su portal Margarita Va Sola, donde no solo destacó el talante de la lideresa social Francia Márquez, sino que también cuestionó con vehemencia a varios políticos colombianos que, contrario a Márquez, sí tendrían más experiencia en cargos públicos.

De hecho, Margarita Rosa se refirió al presidente Iván Duque, de quien “decían que era un joven economista preparado”. Ahí, aprovechó para tirarle el primer sablazo tanto al jefe de Estado, como al expresidente Andrés Pastrana.

“Hoy, entre todos los preparados, él (Duque) y el preparado desde la cuna, Andrés Pastrana, se están peleando el premio por la peor gestión de gobierno”, señaló.

Además, le envió duras pullas el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y al hoy preso exministro Andrés Felipe Arias. Ahí, la también cantante dijo que no seguiría nombrando desaciertos políticos, sino que pasaría a defender a la segunda candidata más votada del Pacto Histórico en las consultas.

“¿Para qué no está preparada una mujer que lleva más de dos décadas luchando por los derechos de una comunidad ninguneada como la suya? ¿Para qué no está preparada una mujer que se ganó el reconocimiento mundial más importante como defensora del medio ambiente?”, comentó preguntándose De Francisco.

Es más, hasta recalcó que Francia Márquez no solo es abogada, sino que ha salido adelante a pesar de ser madre cabeza de familia y venir del Cauca y una de sus veredas más pobres. “Francia maneja un modo respetuoso de expresarse. Decirle a un neoliberal como el expresidente Gaviria, “neoliberal”, es una tautología; es aplicar una de las leyes fundantes del pensamiento lógico (occidental, eso sí) como es el principio de identidad: un neoliberal es un neoliberal”, dijo.

Inclusive, asegura que la ‘vice’ de Petro encarna “la desigualdad social” que abunda en Colombia. Es más, de manera sarcástica, argumentó los motivos por los que cree que la lideresa ambiental sí está preparada para dirigir el país junto al exalcalde de Bogotá.

