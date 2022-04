“Es un honor y reto muy grande”: Jineth Bedoya fue designada por la ONU embajadora para la lucha contra la violencia sexual

Jineth Bedoya: ONU la nombra embajadora en lucha contra violencia sexual. Foto: Colprensa.

Este martes 12 de abril se celebrará el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), evento que tendrá su sello colombiano, dado que no solo asistirá el presidente Iván Duque, sino que también la periodista Jineth Bedoya Lima, quien será nombrada como embajadora global en la lucha contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

La comunicadora bogotana, que además es editora del diario El Tiempo y encabeza en su país la campaña No es hora de callar, recibirá dicha designación a las 12 del mediodía de este martes, hora colombiana.

Es más, según informaron varios medios de comunicación del país, a Jineth Bedoya la notificó la misma ONU que sería condecorada como embajadora. La noticia se la dio Pramila Patten, representante especial para Violencia Sexual en los Conflictos de Naciones Unidas.

Pese a que el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, y varios otros miembros de la comitiva gubernamental estarán en el consejo de la ONU, algunos medios señalaron que no acompañarían a Bedoya en su reconocimiento.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, la también ministra de Relaciones Exteriores celebró el título que recibirá la bogotana y anunció que la Cancillería de Colombia sí dará acompañamiento a la compatriota.

“El Gobierno colombiano resalta la labor de Yineth Bedoya en la lucha contra la violencia sexual, así como en la protección de los DDHH de las mujeres. Nos honra el reconocimiento que hoy recibe en ONU. Por supuesto se dispuso que la Cancillería colombiana la acompañará hoy”, expresó Marta Lucía Ramírez.

Por ahora, el presidente Duque no se ha referido al tema. No obstante, Jineth Bedoya fue indagada recientemente por W Radio, allí se mostró emocionada por su reconocimiento y dijo que seguirá trabajando por las víctimas de violencia sexual.

“Este es un reto más y es un reto mayúsculo. Una cosa es salir a hablar de la violencia sexual en Colombia y otra hablar de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a nivel mundial. Este honor que me hace Naciones Unidas, que realmente no me lo esperaba y llega un momento en el que necesito mucha fuerza, tiene varios compromisos: seguir potenciando la voz de las víctimas y seguir denunciando los horrores que se cometen en medio de las guerras contra las mujeres”, expresó la también escritora y activista.

Jineth también aseguró en esa entrevista que venía trabajando desde hace tiempo con las víctimas de agresión sexual en otros países del mundo. Por ejemplo, algunas de las personas con las que ha logrado crear enlaces se encuentran en Ruanda y Europa.

“Tener ese respaldo de Naciones Unidas para seguir visibilizando el horror de la violación es un reto muy grande, pero es un honor sin lugar a dudas. Es un honor que caiga no en los hombros de una colombiana, sino en Colombia como país, porque esto no es para mí, es para el país”, señaló Bedoya a esa cadena radial.

Por otro lado, Bedoya también se refirió a la presunta renuencia del gobierno Duque de acompañarla en su titulación y dijo que “no tienen en su cabeza la dimensión de lo que va a pasar en Naciones Unidas”. Sin embargo, recordó su caso de violencia sexual y expresó un emotivo mensaje. “Ha sido tanta revictimización, tanto olvido, tanta mezquindad e impunidad que yo hoy quiero aferrarme a lo bueno, a lo que significa esto y no centrarme en esa indiferencia que hay, no solo conmigo, sino con las víctimas que han enfrentado la violencia sexual”, señaló la periodista a los micrófonos de W Radio.

