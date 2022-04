Tras la jornada 15 de la Liga BetPlay, Millonarios, Tolima y Nacional ya están clasificados a los cuadrangulares finales

El viernes, 8 de abril, se dio inicio a la jornada número 15 de la Liga BetPlay con el encuentro entre Millonarios y La Equidad, en el que los ‘embajadores’ se llevaron la victoria tras dejar el marcador en 2-1. Este lunes se llevarán a cabo los encuentros de Jaguares Vs. Once Caldas y Pasto Vs. Deportivo Pereira, y la fecha cerrará el martes con Bucaramanga Vs. Cortuluá.

Aunque aún no se han terminado los compromisos de esta fecha y aún faltan 5 jornadas más de la fase de ‘todos contra todos’, ya se conocen los tres primeros equipos que pasarán a la fase de cuadrangulares, pues Atlético Nacional, Deportes Tolima y Millonarios ya pasaron el mínimo de puntos para ser clasificados a este parte del torneo, 33, 32 y 32, respectivamente. Se clasifica con 30 unidades.

Estos clubes sumaron los tres puntos en esta fecha, pues Millonarios venció 2-1 a La Equidad, Tolima se impuso ante Águilas Doradas 3-0 y Atlético Nacional, en el superclásico contra el América de Cali, se llevó la victoria por 2-0. Estas unidades les anunciaron que ya hacen parte de los primeros equipos que harán parte de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Hay que tener en cuenta que en el torneo del año pasado fueron estos tres equipos los que, en este momento de la liga, también conocían que ya contaban con el pase directo a la fase cuadrangular. Por su parte, Nacional tuvo una gran participación en la primera parte de la competencia, pero no pasó a la semifinal. En cambio, las escuadras dirigidas por Hernán Torres y Alberto Gamero pasaron a la semifinal.

El equipo capitalino no pudo pasar a la final tras ser eliminado por Deportes Tolima, equipo que enfrentó al Deportivo Cali, el cual se coronó campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay. Ahora, para este año, el equipo de Rafael Dudamel, a pesar de ser el vigente campeón, se encuentra de penúltimo en la tabla de posiciones sin oportunidades de clasificar a la siguiente fase.

Si hoy se definieran los ocho equipos que conformarían los cuadrangulares, también estaría Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Envigado, Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Así está la tabla de la Liga BetPlay en la fecha número 15:

1. Atlético Nacional, con 33 puntos.

2. Deportes Tolima, con 32 puntos.

3. Millonarios, con 32 puntos.

4. Independiente Medellín, con 26 puntos.

5. Junior de Barranquilla, con 23 puntos.

6. Envigado, con 23 puntos.

7. Independiente Santa Fe, con 22 puntos.

8. Once Caldas, con 21 puntos.

9. Bucaramanga, con 21 puntos.

10. Alianza Petrolera, con 20 puntos.

11. La Equidad, con 19 puntos.

12. América de Cali, con 18 puntos.

13. Jaguares, con 17 puntos.

14. Cortuluá, con 16puntos.

15. Deportico Pereira, con 15 puntos.

16. Patriotas, con 15 puntos.

17. Águilas Doradas, con 15 puntos.

18. Pasto, con 14 puntos.

19. Deportivo Cali, con 13 puntos.

20. Unión Magdalena, con 9 puntos.

Partidos faltantes de la fecha número 15 de la Liga BetPlay

Jaguares Vs. Once Caldas

Hora: 5:30 p.m..

Día: 11 de abril.

Pasto Vs. Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m..

Día: 11 de abril.

Bucaramanga Vs. Cortuluá

Hora: 7:40 p.m..

Día: 12 de abril.

