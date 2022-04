Diana Celis, expareja de Epa Colombia, reveló cuáles son las amigas que la han apoyado durante su tusa amorosa

Diana Celis le respondió a un seguidor que la acusó de nunca haber sido detallista con su ex, Epa Colombia. Tomada de Instagram @diana.celis5





Seis años duró el noviazgo entre Epa Colombia, Daneidy Barrera y Diana Celis, puesto que, durante el último tiempo la relación sentimental pasó por puntos de quiebre irreparables que desembocaron en una ruptura. Desde que termino su relación con la influenciadora y empresaria de productos de belleza, ha estado a la mira de los medios de comunicación.

Celis confesó en su momento haber pasado uno de los momentos más duros de su vida, puesto que, a la ruptura con la empresaria, se sumó una grave lesión de la que aún se está recuperando. En el programa la ‘La Red’, de Caracol Televisión, dejó claro que nunca se sintió sola, pues dos de sus compañeras fueron su apoyo incondicional.

“El fútbol lo ayuda a uno a salir de todo eso. No me sentí sola porque, así como Dios quita personas de mi vida, también pone. Y puso en ese momento a las dos chicas con las que estoy, que son las extranjeras de mi equipo, y me han ayudado mucho. Han sido un gran apoyo para mí. Dios sabe cómo hace sus cosas… así como quita, pone”, dijo.

Y agregó que “me acuerdo muy bien porque al otro día que me daban el dictamen final de si me había roto o no el cruzado, era el día de mis cumpleaños. Me acompañaron mis dos amigas y lloré un montón. Duré hablando con la psicóloga dos horas porque me dio muy duro”.

La deportista indicó que, pese a que ha vivido momentos muy duros, se está recuperando y que sus compañeras están haciendo lo necesario para llegar a la final, de la Copa Libertadores. Ahora está enfada en su carrera.

Ahora, en lo corrido de estas semanas mucho se ha dicho que la futbolista fue protagonista por aquí y por allá de supuestamente tener una nueva protagonista en su vida amorosa.

El rumor surgió entre las redes sociales, porque en cuentas de Instagram enfocadas en publicar información sobre el mundo del entretenimiento nacional, se replicó un video que Celis había subido a TikTok; en lo corrido de las imágenes se le ve a Camila Baccaro, jugadora del Independiente Santa Fe Femenino (también el equipo de Diana Celis) bailar un tema de reguetón: ‘Casino’, que Sech sacó al mercado en el año 2020.

Posteriormente, aparece en escena Diana Celis haciendo la mímica del mismo tema y parecía que se la estaba cantando a su colega. Entonces, dicho video rápidamente también corrió por entre los medios de comunicación con titulares que insinuaban que la deportista ya podría estar en una nueva relación sentimental, pero ella misma quiso tumbar esta historia.

Además, el pasado miércoles 20 de marzo desde sus Historias en Instagram aseveró que se mantenía soltera, incluso, dio cuenta de que no desea estar con nadie en este momento de su vida, puesto que el centro de su atención está en sanar complemente.

“Para todos los medios amarillistas de este país, quiero contarles que estoy soltera, que no tengo absolutamente a nadie y que no me interesa estar con nadie. Que suba contenido a mis redes sociales eso no significa que tenga ya otra persona, que tenga novia, uno no sana tan rápido y en este momento estoy concentrada en sanar en todo ámbito de mi vida”, fueron las palabras que expresó sobre el estado actual de su vida sentimental.

