Tome nota: estos serían nuevos requisitos para obtener sus licencias de conducción

Licencias de conducción

Este 9 de abril terminó el periodo de observaciones de un proyecto de Resolución del Ministerio de Transporte que se propone hacer más riguroso el proceso de expedición de licencias de conducción en el país. El documento reglamenta las pruebas técnicas y teóricas para evaluar la idoneidad, pericia y conocimientos de los conductores, así como establece diferencias entre expertos y novatos.

La normativa parte de la base de que conducir no es un derecho, sino un privilegio (como lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia C- 468 de 2011), por lo que no toda persona podrá realizar ese oficio. Así como del análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que estableció la necesidad de implementar esquemas graduales o escalonados de evaluación para la obtención de la licencia.

Esto último, especialmente en jóvenes de 16 y 17 años de edad que inician a conducir vehículos sin haber desarrollado completamente la percepción del riesgo para la toma de decisiones a la hora de conducir, o los novatos. Por esa razón, el proceso en Colombia, de aprobarse la normativa, podría equipararse a los sistemas de evaluación que se utilizan en el mundo.

Esta idea ha rondado al Ministerio de Transporte, según explicó el diario El Tiempo, desde hace al menos una década, y para llegar a aprobarse aún necesita cumplir con varios procesos, como por ejemplo la creación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación - CALE, que son los organismos que realizarán las pruebas de idoneidad al volante.

Estos centros estarían divididos en Clase I, II y III, correspondientes a su vez al nivel de licencias que tendrían la posibilidad de evaluar desde los niveles iniciales A1, A2, B1 y C1, siguiendo por B2 y C2, así como las de B3 y C3.

Así las cosas, en el proyecto de resolución se establece que quienes aspiren a obtener la licencia de conducción por primera vez o quienes necesiten renovar el documento, deberán acudir a los CALE para presentar un examen teórico y dos pruebas prácticas que serán requisito aprobar para iniciar el trámite de expedición del “pase”.

“El resultado del examen práctico clasificará al aspirante según su desempeño en alguno de los siguientes niveles de idoneidad: nivel básico, nivel medio o nivel pleno, así mismo definirá las restricciones a la conducción asociadas a determinado nivel dentro de la categoría de licencia de conducción respectiva”, señala el documento.

Para presentar el examen el aspirante deberá estar registrado en el RUNT con certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores, así como el de aptitud en conducción expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística, de acuerdo a la categoría.

Es decir que ya no será suficiente que haya hecho un curso de conducción, sino que deberá probar lo aprendido en el CALE para obtener la licencia. Son múltiples las críticas y cuestionamientos que han surgido alrededor de esas academias y el nivel de conocimiento de las personas que gradúan como conductores.

La prueba teórica sería virtual y por grupos. Estará conformada por cuarenta (40) preguntas, de las cuales doce (12) son de actitudes y veintiocho (28) son de los núcleos temáticos del proceso de formación: I. Movilidad Segura y sostenible con diez (10) preguntas. II. Normas de tránsito con seis (6) preguntas. III. Señalización vial e infraestructura vial con seis (6) preguntas. IV. El vehículo con seis (6) preguntas.

El aspirante deberá aprobar el 80 % de las preguntas para “pasar” la prueba; puede repetirlo en los 10 siguientes sin costos adicionales. Si lo aprueba, podrá proceder a presentar el examen práctico que consistirá en dos pruebas.

Una prueba de destreza individual, en la que se evalúa las habilidades del aspirante para maniobrar un vehículo automotor que se realizará en una pista cerrada. Luego deberá realizar la prueba de maniobras en vía pública, que tiene el objetivo de corroborar las habilidades del aspirante para interactuar con otros actores de la vía al conducir el vehículo en vías públicas.

De acuerdo con la revista Motor, los conductores novatos tendrán restricciones para conducir. Recibirán una licencia correspondiente a nivel básico y A1 (en el caso de las motocicletas), con la que no podrán llevar acompañante ni transitar entre las 10 p. m. y las 5:00 a. m.

En cuanto a las licencias para carros, los novatos recibirán las categoría B1 y deberán conducir con acompañante mayor de 18 años y que cuente con una licencia de nivel pleno de idoneidad (B2 en adelante). Luego de seis meses de la expedición del documento, los conductores podrán acceder a una recategorización, presentando la prueba correspondiente al siguiente nivel ante uno de los CALE que, en el borrador del proyecto, requiere nuevos costos.

SEGUIR LEYENDO: