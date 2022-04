La reacción de Maleja Restrepo por supuesto beso entre Tatán Mejía y Aida Morales

Maleja Restrepo no dudó en llamarle la atención a Tatán Mejía por su desorden en casa y él también le llamó la atención a la presentadora. Tomada de Instagram @maleja_restrepo

Una divertida escena se vivió en la cocina de ‘Masterchef Celebrity’ cuando Tatán Mejía y Aida Morales protagonizaron una divertida escena en la cocina más famosa del mundo en Colombia, tras haber ganado uno de los retos. En la imagen que recorrió las diferentes redes sociales se observa al motocrossista bastante conmocionado por el beso que le plantó la actriz de manera sorpresiva.

“¿Qué van a hacer? Nosotros dijimos ‘besarnos’”, expresó Aida Morales cuando pasó con Tatán Mejía frente al jurado, posteriormente el deportista comenta: “¡Ay! Se me acabó el matrimonio, yo creí que no lo iba a hacer”, puntualizó el motocrossista.

¿Cuál fue la reacción de la presentadora? Pues bien, dando continuidad al tono jocoso de la situación, la caleña escribió sobre la publicación realizada por la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’: “De lo que una se entera por el Instagram de Claudia Bahamón, ahora a quién se la va a pelar, la piña, obvio Tatán Mejía”.

Pues bien, días después de lo ocurrido, Maleja Restrepo compartió su reacción por medio de sus historias de Instagram, pero en esta oportunidad cómo tomó la situación al interior de su hogar con una grabación al interior de su guarda ropa, mientras le dice “Amor, venga”.

Y continuó: “como usted se picoteó a alguien recoja la toalla (sic) … Como usted se picoteó a Aida entonces recoja la toalla y cuélguela … Me deja dormir en el lado que yo quiera y fuera de eso, me hace el favor mañana y también me lleva el cafecito como me gusta, no como a usted le gusta”, mientras en su defensa Tatán trataba de responderle a la presentadora.

Además de las solicitudes anteriormente expuestas, la presentadora le indicó al motocrossista que por favor tuviera más cuidado con los vellos que suelta a la hora de afeitarse, sumándole que no utilizara sus medias para sonarse la nariz como lo hace normalmente.

“¿Ok?”, le indicó Maleja Restrepo, a lo que Mejía le vuelve a preguntar: “¿Qué más quiere?”, en respuesta a su pregunta, su pareja le responde “nada más, venga y me da un besito”.

Vale recordar que, actualmente, Maleja Restrepo y Tatán Mejía van por sus doce años de historia sentimental. En cuanto a la vida amorosa de Aida Morales, la actriz tiene un noviazgo con Fabián Copete Torres, de quien advirtió recientemente que su relación no dio inicio durante la pandemia, como algunos medios de comunicación habían informado.

Respecto a ‘MasterChef Celebrity’, Mejía y Morales han tenido que cocinar en conjunto una que otra vez, por ejemplo, en aquella oportunidad en la que resultados halagados por cuenta de un postre que presentaron y bautizaron con el nombre de ‘El beso de Miró’. Asimismo, cada quien individualmente ha logrado destacar en el terreno culinario y podría decirse que están entre los famosos concursantes con mayores habilidades en este campo.

De otra parte, Aida Morales inauguró su restaurante de comida peruana durante la pandemia, el cual está ubicado en la ciudad de Villavicencio y que ha promocionado en repetidas oportunidades por medio de su cuenta de Instagram junto a su pareja.

