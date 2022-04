Director de la Policía Nacional pidió celeridad en la investigación del abuso sexual de una patrullera en Bogotá

General Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Durante su visita a Barranquilla (Atlántico), donde se llevó la XIII Cumbre Ameripol, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, pidió a las autoridades judiciales celeridad en la investigación que se lleva por el caso de abuso de sexual del que fue víctima una patrullera de la institución por el que se señala a dos de sus compañeros.

“A la Fiscalía le pedimos que también priorizará esta investigación. Le estamos brindado todo el apoyo físico, médico y psicológico a nuestra compañera. Se están aplicando todos los protocolos de ley para que rápidamente sea atendida”, destacaron en el periódico El Heraldo de lo que dijo el alto oficial.

Entre tanto en la emisora La W Radio, destacaron que desde la Policía están prestando todo el apoyo a la Fiscalía General de la Nación para que se pueda esclarecer el caso.

“Todo lo que nos han pedido se les ha dado para que el caso sea esclarecido lo más rápido posible”, citaron en el medio radial de lo que dijo el general Vargas.

Entre tanto, en El Heraldo indicaron que desde la propia institución se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.

“Esperemos que con la nueva ley disciplinaria podamos tener un esclarecimiento lo más rápido posible en derecho y en términos penales”, señaló.

El ataque sexual en contra de la uniformada se conoció el pasado sábado 2 de abril, luego de que la víctima denunciara lo ocurrido y señalara a dos de sus compañeros del Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) como los perpetradores.

Los hechos se habrían presentado el sábado 27 de marzo, cuando la mujer nacida en Puerto Colombia, (Atlántico), saliera a un bar en el barrio Restrepo de Bogotá, con dos uniformados de la institución que hacían parte de la misma especialidad.

La patrullera hizo la denuncia pública a través de sus redes sociales. Así empezó el relato de esa noche: “Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia”.

Una vez en el bar, ella y los dos agentes de la Policía Nacional tomaron una botella de whisky, mientras hablaban con normalidad. Pasado un tiempo dentro del establecimiento, la mujer pierde el recuerdo y termina tirada en un andén cercano al lugar.

Eso lo afirmó la madre de la supuesta víctima, al periódico El Heraldo de Barranquilla: “Ella terminó en una calle tirada, hay un video en donde los policías, compañeros de ella, le gritaban vulgaridades. Después de eso pidieron un taxi y la llevaron al apartamento donde ella vive y fue ahí donde se cometió el abuso”, indicó la madre.

En su denuncia pública, la uniformada escribió: “nadie sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy he decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia”, sostuvo.

“Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. Y yo no tuve la culpa”, continúo.

El domingo al despertarse desnuda y sin ningún recuerdo, la oficial supo que la habían violado. “No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces. ¡Siendo patrulleros también! Tampoco entiendo como la misma Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, terminó su escrito.





