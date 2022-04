Familia de Santiago Murillo, preocupada por las dilaciones en el proceso contra el policía acusado del homicidio

La Fiscalía agregó que Santiago no tuvo posibilidad de reaccionar, ni se dio cuenta de dónde le llegó el disparo sin ser una amenaza para nadie. “Santiago nunca fue una amenaza para Jorge Mario Molano y pese a ello este decidió disparar y acabar con su vida”.

En la Clínica Nuestra de Ibagué, el pasado 2 de mayo, falleció el joven Santiago Andrés Murillo, de 19 años, quien había sido llevado hasta ese centro hospitalario por una herida de arma de fuego, en medio de las manifestaciones sociales que ocurrieron en el país.

El disparo que le produjo la muerte y que lo impactó en el pecho, según testigos, familiares y amigos, salió del arma de fuego de un policía en la intersección de la calle 60 con carrera 5. En ese lugar se habían presentado enfrentamientos de la Policía con grupos de manifestantes, en su mayoría jóvenes.

El 14 de septiembre del año pasado la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al mayor Jorge Mario Molano, acusado de este homicidio. Para la mañana de este jueves 7 de abril se tenía planeado seguir con la fase preparatoria del juicio por el homicidio de Murillo.

Sin embargo, Molano presentó al Juez Tercero Municipal de Ibagué un escrito en el que indicaba que le retiraba el poder a su abogado. “Por medio del presente correo le manifiesto que es mi decisión revocarle el poder otorgado al doctor Wilson Arley Vallejo, teniendo en cuenta las audiencias del 3 y 31 de marzo de 2022. Me puso de presente grandes diferencias que no pudieron concretarse y al ser opuestas mi posición, considero que no tengo otra alternativa distinta que la que hoy estoy tomando y comunicando a su despacho”, explicó Molano en el escrito conocido El Espectador.

En la audiencia, el policía acusado, quien era comandante de la Estación Norte de Ibagué, dio detalles del retiro del poder: “Tengo derecho a tener una defensa alineada a los parámetros que yo tengo. Se preocupan del tema de los términos y yo soy el que está privado de la libertad de manera injusta. Quiero encontrar una defensa y afrontar lo que queda del proceso”, explicó.

Milena Meneses, madre de Santiago, dijo que se siente impotente al ver que se siguen presentando este tipo de hechos. Ante este panorama, pidió que se tomen medidas, que se haga valer el debido proceso. “Lo que nosotros queremos, esperamos, es que el juez no permita este tipo de dilaciones y se haga justicia como debe ser”, señaló.

Ante este panorama, el fiscal del caso envió un documento al juzgado pidiendo que, “se realicen las acciones que en derecho correspondan y que su despacho tenga a bien tomar, que permitan continuar con el normal desarrollo de las diligencias programadas dentro del asunto que nos ocupa, para que se imposibilite la continuación de actuaciones dilatorias por parte de quien ocupe la defensa”.

La Fiscalía agregó que Santiago no tuvo posibilidad de reaccionar, ni se dio cuenta de dónde le llegó el disparo sin ser una amenaza para nadie. “Santiago nunca fue una amenaza para Jorge Mario Molano y pese a ello este decidió disparar y acabar con su vida”.

Luego de ello, Miguel Ángel del Río, defensor de la familia de Murillo, agregó que se trata de un expediente de connotación nacional y que ya sería clara una estrategia defensiva supuestamente amañada. “Esto es un irrespeto para las víctimas”, dijo.

