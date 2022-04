Video: Vicente Fernández Jr. se encuentra de visita en Cartagena y canta con vendedor ambulante

Vicente Fernández Jr., compartió con sus seguidores su visita a la Cartagena, estuvo en las Islas del Rosario y en la Ciudad Amurallada. Tomada de Instagram @vicentefdzjr9

Vicente Fernández Jr. sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar algunas imágenes a través de sus ‘InstaStories’ compartiendo con sus amigos y su pareja, Mariana González Padilla, en la mágica Ciudad Amurallada con motivo del cumpleaños de la empresaria.

“Llegando a Bora Bora, vean que lindo”, se escucha decir en sus historias a la empresaria mexicana. De fondo, otra persona le indica “así es Colombia”.

En las historias que compartió el hijo de Chente, este se encuentra al lado de una de las hijas de Mariana González, la empresaria e influenciadora que se hizo famosa en 2019 al iniciar su relación con Vicente Fernández Jr., a quien le estarían festejando su cumpleaños número 25.

“Cumpleañera 25 años de…”, exclama Mariana González, posteriormente la hija de la influenciadora señala en broma que no son 25 sino 29 años, señalando sus glúteos.

Otro de los momentos que compartió Vicente Fernández Jr., a través de sus ‘InstaStories’ fue disfrutando en un bar ubicado en el centro de la ciudad, así como de la vista que este daba hacia la torre del reloj en la Ciudad Amurallada.

Posteriormente, publicaron algunas imágenes en el lugar donde se estaban hospedando, ubicado en el complejo Bora Bora Beach Club, una de las playas privadas en las reconocidas Islas del Rosario en el que destacaron siempre la calidad de las personas que han conocido y la belleza de los atardeceres colombianos.

Le puede interesar: Corte Suprema de Justicia condenó a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette

Aquí el contenido completo de Vicente Fernández Jr. :

El hijo de Vicente Fernández recorrió las calles de la ciudad amurallada junto a su pareja

En el recorrido que hizo por las calles de Cartagena, el hijo de Vicente Fernández tuvo la oportunidad de recordar a su difunto padre cuando se encontró a uno de sus seguidores y le pidió que cantaran a coro el tema ‘Acá entre nos’ y al finalizar la interpretación el hombre le indicó que ‘El Charro de Huentitán’ no ha fallecido y que sigue en los corazones de todos sus fanáticos.

“Vicente Fernández no ha muerto y seguirá vivo eternamente en nuestros corazones, tengo toda la colección de 30 películas de Vicente Fernández, todas las tengo yo, todas fueron buenas y la única que no me gustó fue ‘Uno y medio contra el mundo’, de resto todas fueron buenas”, expresó el seguidor del ‘Chente’.

Cabe mencionar que Vicente Fernández a lo largo de toda su trayectoria como artista grabó más de un centenar de álbumes, alrededor de 20 películas durante la época de Oro del Cine mexicano y recibió varios reconocimientos entre los que se encuentran tres premios Grammy anglo, ocho premios Grammy Latino, 14 premios Lo Nuestro y es poseedor de una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

El Grammy póstumo de Vicente Fernández

Desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, se esta llevando acabo la edición 64.ª de los Grammys, ahí se ha premiado al cantante mexicano, Vicente Fernández de manera póstuma por su último material discográfico lanzado en 2020.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación premió el disco “A mis 80′s”, como “Mejor álbum de regional mexicano”. Dicho material discográfico contiene 13 canciones de su autoría que incluyen La Barca, Ya No Insistas Corazón, Juro Que Nunca Volveré o A Mi Nieto.

Durante la gala que ya está llevando a cabo, fuera de la transmisión habitual de televisión, se premió el legado del Ídolo de México en su última producción musical del 2020: “Felicidades al ganador del Mejor Álbum de Música Regional Mexicana ‘A Mis 80′s’”, escribió en Twitter

SEGUIR LEYENDO: