La historia del alcalde antioqueño que quiere quitarse el apellido de su padre para que no anulen su elección

Dawinson Gómez Tamayo, luego de que su padre, el cuestionado Miguel Gómez García falleciera por covid en pleno mandato, fue elegido en unas elecciones atípicas como su sucesor pero debido que asumió cargo antes de completar el año de fallecimiento, entró en una inhabilidad

El municipio de Tarazá en el departamento de Antioquia ha pasado por una particular situación con lo que se refiere a sus mandatarios locales. Todo inicia cuando Miguel Gómez García, alcalde en ese mismo municipio en los periodos de 2001-2003, 2008-2011 y también señalado por el paramilitar ´Cuco’ Vanoy de las AUC de tener gran apoyo de los paramilitares en su primer periodo. Falleció por covid en septiembre del 2020 en su tercer periodo como alcalde.

Debido a esta situación se convocaron a unas elecciones atípicas que enfrentaron a Héctor Giraldo y Dawinson Gómez Tamayo, hijo del alcalde muerto. El ejercicio electoral dejó como ganador a Gómez Tamayo el 25 de julio del 2021.

Pues bien, luego de esta situación presentó un recurso legal ante el Tribunal Administrativo de Antioquia Giraldo, señalando que el candidato ganador entraba en una inhabilidad según indica la Ley 136 de 1994 que señala los vínculos matrimoniales o de parentesco con funcionarios que hayan ejercido autoridad dentro de los últimos doce meses están impedidos, en este caso para ser designado como alcalde.

Por su parte la respuesta de Gómez Tamayo fue que su padre al no estar con vida no representa un ciudadano en condición de legalidad al no estar “en este plano”, argumentó que negado por el Tribunal.

Ahora la solución de Gómez Tamayo es quitarse el apellido paterno para eliminar la inhabilidad y presentarse nuevamente a las segundas elecciones atípicas que se celebraran en el municipio de Taraza el próximo 5 de junio. Gómez Tamayo o Tamayo, argumentó que Miguel Gómez no era su padre de sangre, así cumpliera el rol paterno pero con la única persona que tiene un vínculo sanguíneo es con su madre por lo que planea ser DawinsonTamayo.

Tamayo cuando fue alcalde antes de su inhabilidad, afrontó un proceso por una investigación que lo relacionaba con la presunta salida de privados de la libertad de la cárcel a cambio de dinero entre los guardias y algunos funcionarios, pero después se le dio la libertad, sobre esto declaró el abogado defensor del entonces alcalde: “El juez encontró que no había elementos materiales probatorios que indicaran que el señor Dawinson Gómez Tamayo había cometido el delito de concierto para delinquir ni inferencia razonable de autoría. Él recobró su libertad plena, sin ninguna restricción y puede continuar con su vida profesional, laboral y personal que tenga”.

elecciones atípicas en Urrao, Antioquia, se desarrollaron con normalidad: Registraduría.

El domingo 3 de abril en el municipio de Urrao, Antioquia se realizó una jornada de elecciones atípicas desde las 8:00 de la mañana. Los ciudadanos definieron por tercera vez, desde 2019, quién será el nuevo mandatario local.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso nueve puestos de votación, cuatro en la cabecera municipal y los otros cinco en corregimientos, y 55 mesas para el desarrollo de esta jornada electoral. La entidad también indicó que un total de 24.805 ciudadanos, de los cuales, 12.240 son mujeres y 12.565 son hombres, estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones atípicas.

En esta ocasión había cinco candidatos que buscaban ser elegidos como alcaldes del municipio: Sebastián Durango, del Centro Democrático; Osvaldo Sepúlveda, del Partido Conservador; Sergio Augusto Cardona de Colombia Humana; Jaime Eduardo Urrego de las Autoridades Indígenas de Colombia, y Álvaro Salazar Herrera de la Coalición la Gran Alianza por la Unidad de Urrao.

A través de sus redes sociales, la Registraduría comentó que las urnas se abrieron las 8:00 de la mañana con total normalidad y bajo los estrictos protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del covid-19.

“A las 4:00 de la tarde se cerraron las elecciones en el municipio de Urrao, con un balance muy positivo — explicó Diego Sepúlveda, delegado departamental de Antioquia —. Los hombres y mujeres aptas para votar lo hicieron con completa calma con el acompañamiento de la fuerza pública, de los entes de control y de la observación de la MOE (Misión de Observación Electoral)”.

