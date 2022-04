Federico Gutiérrez deberá aparecer en el tarjetón electoral con nombre y apellido: CNE

Colombian presidential candidate Federico Gutierrez attends the registration of his candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 28, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó este jueves que el candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, deberá aparecer en el tarjetón electoral con su nombre y apellido y no con su apodo: Fico. De esta manera, la entidad acabó con el debate de cómo se debía identificar el aspirante para las elecciones del próximo 29 de mayo; sin embargo, el apelativo sí podrá usarlo en el slogan o en el logo.

La polémica inició hace unas semanas debido a que el candidato pretendía aparecer como Fico Gutiérrez en el tarjetón, tal como lo había hecho en las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo.

Ante la situación, se elevó una queja a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) alegando que el exalcalde de Medellín debía aparecer con su nombre de nacimiento, según lo establecido por la ley. También argumentaron que su seudónimo podía generar mayor recordación en los votantes y podría traer beneficios al aspirante.

Con el propósito de aclarar la situación y acabar con la polémica, la Registraduría planteó las siguientes preguntas al CNE: “¿Es posible que los candidatos aparezcan identificados con un apodo, sobrenombre, o seudónimo con el cual la ciudadanía los reconoce?” y “¿los candidatos deben aparecer identificados con todos su nombres y apellidos o pueden escoger si aparecen solo con algunos de sus nombres?”.

En el documento del CNE, que se da en respuesta a la Registraduría, se cita el artículo 124 del Código Electoral Colombiano. Allí se establece que en los comicios presidenciales “los ciudadanos votarán con tarjetones electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato”.

A eso agregó que la Registraduría deberá “atenerse a lo dispuesto en la precitada normativa, en virtud a que tiene a su cargo la organización de las elecciones, conforme lo dispone el artículo 120 de la Constitución”. De esta forma, la entidad tendrá que dejar el nombre de Federico Gutiérrez en el tarjetón electoral. Hasta el momento, el candidato no se ha pronunciado respecto a la decisión.

Cabe recordar que el pasado 6 de abril, el CNE autorizó que al logo de Equipo por Colombia se le sume la palabra “Fico” en mayúsculas de color blanco y con fondo vinotinto. La decisión la tomó a través de la resolución 1782 de 2022.

La colectividad solicitó el cambio el pasado 4 de abril, para poner el símbolo con el nombre de la coalición de centroderecha junto con el seudónimo. “En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral resuelve (...) registrar el nuevo logo-símbolo de la coalición denominada Equipo por Colombia”, indicó el CNE.

Otros casos que se han registrado

Frente a la polémica por el apodo de Gutiérrez, hay que recordar que existen antecedentes de candidatos que quisieron usar sus apodos en las elecciones y en algunos casos la Registraduría se los impidió. En la lista figuran Luis Eduardo Garzón, conocido como Lucho Garzón, para la Alcaldía de Bogotá de 2003 y el ya fallecido Marcos Ataya, que era conocido como Machete y así apareció en el tarjetón para la Alcaldía de Arauca (Arauca).

Por otro lado, Alejandro Char Chaljub, el segundo lugar del Equipo por Colombia, tampoco compitió con su nombre real sino con el apócope que lo identifica entre la gente y ante los medios: Álex Char.

Cabe aclarar en este punto que no es cierto que el nombre del candidato deba aparecer completo en el tarjetón y no siempre ha ocurrido. De hecho, en el actual tarjetón no aparecen “Gustavo Francisco Petro Urrego”, “Sergio Fajardo Valderrama” ni “Luis Emilio Pérez Gutiérrez”.

