El Eintracht Frankfurt, con Santos Borré, enfrenta este jueves al Barcelona por la UEFA Europa League

Soccer Football - Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany - January 8, 2022 Eintracht Frankfurt's Rafael Santos Borre celebrates scoring their first goal REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

El FC Barcelona ha viajado a tierras alemanas para enfrentar al Eintracht Franfurt por los cuartos de final de la UEFA Europa League. El club blaugrana ya está listo para su contienda, en este primer encuentro que promete ser un partidazo, ante los alemanes dirigidos por Oliver Glasner. Los culés llegan con una buena racha y se afianzan como favoritos a alzarse con el título, sin embargo, las águilas de Frankfurt vienen teniendo muy buenas actuaciones en el torneo. Llegan con la confianza en alto tras superar un duro partido ante Real Betis. Suman dos victorias, un empate y una derrota en los últimos cuatro partidos. En todos anotaron, por lo menos, un gol.

Para esta ocasión, los alemanes no podrán contar con Ragnar Ache ni Diant Ramaj, quienes se han quedado por fuera a causa de las lesiones, y la atención se centra en el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien aguarda ansioso por el partido y ha manifestado que enfrentar al equipo dirigido por Xavi Hernández es especial por el nivel del rival. “Nuestra gente lo va a vivir de buena manera, lo van a sentir. Para nosotros también va a ser importante lo que podamos mostrarles”, comentó.

Por su parte, el entrenador blaugrana instó a sus jugadores para que no bajen la guardia. “Son muy fuertes”, destacó respecto al físico de los alemanes, y señaló que la relajación por parte de los catalanes no puede existir si la idea es superar esta eliminatoria tan dura. Ante cualquier descuido, el Frankurt podría pasarles por encima, pues tienen buenas transiciones hacia el ataque y también son muy rápidos. El Barça no podrá contar con Sergiño Dest, lesionado, ni Dani Alves, que no está inscrito en la plantilla que disputa el torneo. Hoy, podrían formar parte del equipo titular Óscar Mingueza o Ronald Araujo para ocupar la posición de lateral.

Barcelona tampoco podrá contar con Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Luuk de Jong y Moussa Wagge, todos lesionados. El compromiso ante las águilas será un reto interesante para ver el funcionamiento del equipo ante tantas variantes. Vienen de reestructurar su estilo de juego tras la salida del anterior entrenador y la llegada de Xavi. Ha sido toda una montaña rusa y por fin van recuperándose con un equipo fuerte en ataque y una defensa solida. En el torneo europeo tienen una gran efectividad, especialmente en los pies de Pierre Emerick Aubameyang, quien ha convertido un gol en cada juego disputado por los españoles.

En una entrevista publicada por Mundo Deportivo, Santos Borré analizó el enfrentamiento ante el Barcelona y comentó: “Con este nuevo proyecto y este nuevo entrenador, vienen bien, muy fuertes. Es un equipo que, de a poco, se va encontrando bien, se va sintiendo cómodo en los juegos. Y, como te digo, para la gente aquí en Alemania es una gran ilusión poder enfrentar a un equipo como este que está en un buen momento”. Para el juego de hoy, el delantero se tiene bastante confianza y aseguró que su equipo ganará por 2 - 1 y que él anotará el gol decisivo.

El partido entre Eintracht Frankfurt y Barcelona se jugará este jueves 7 de abril de 2022, a las 2 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por Star +.





SEGUIR LEYENDO: