“Soy un influencer ñero”: Estiwar G habló con Infobae sobre MasterChef Celebrity, comida y la vida en las calles

Conocido por el ‘Toxitour’, su particular vocabulario y actitud, y por ser uno de los generadores de contenidos digitales que apoya a ‘la banda’ de emprendedores que luchan diariamente por tener un sustento. Estiwar G es una de las figuras públicas que recientemente han destacado en las redes sociales y farándula nacional.

Infobae: Un creador de contenido de tipo gastronómico con una vocación social evidente que intenta visibilizar al ‘barrio’ ¿Cómo se define Estiwar?

Estiwar G: Socito yo soy un ‘influñencer’, un influencer ñero, inclusive así salgo en las ‘claqueticas’ de ‘MasterChe’ porque influencer a mi no me trama, y ñero solo tampoco porque no quedaría tan ‘makia’, a las nenas no les trama (risas). Pero soy un generador de contenido para la gente de escasos recursos, esa es la idea.

Infobae: ¿Cómo se originó la idea del toxitour, ya tenía en mente algo similar a ese particular recorrido?

Estiwar G: Yo organicé el toxitour de manera espontanea en el Santafe, sin pensarlo yo hice el recorrido donde a mi me invitaron a comer unas empanadas de pizza a mil pesos, un socio me recomendó, tenía más o menos yo cinco mil seguidores en ese entonces, y el socio me dijo ‘manito ya que a usted le gusta la comida toxica llegue al Santafe y pruébese estas empanadas, yo llegué a la ubicación pero ya no había gente, esas empandadas eran muy buenas y se vendían temprano. Entonces decidí hacer un recorrido por todos lo chuzos donde se vendían empanadas en el Santafe y hacer eso un riesgo pero yo siempre he tenido una premisa que las empanadas más ‘ajisosas’ estan en los barrios más calientes, entonces nació así de manera espontanea el toxitour.

Infobae: El toxitour ha demostrado muchas realidades de personas tratando de sobrevivir en el rebusque, ¿cree que ha sido real la ayuda que ha brindado su contenido digital en las redes para estos emprendedores?

Estiwar G: De cierta manera me di cuenta que haciendo esto (toxitour) ayudaba a la gente, porque los chuzos que mostraba a las dos tres semanas volvía y me decía la gente ‘Estiwar, que chimba ese vídeo porque me ha llegado la de gente’, ahí me di cuenta que en verdad se le estaba ayudando a los vendedores ambulantes, entonces decidí seguir haciendo el toxitour porque es impactante y para generar ayuda a los vendedores ambulantes. Más de uno me dijo ‘Estiwar yo tuve que cerrar mi almacén y ponerme a vender empanadas’ y yo decía vamos a mostrar esta situación tan difícil, entonces toxitour en abastos, el centro muchos lados, y me di cuenta que estaba jalando gente a los lugares que mostraba, eso me pareció muy valioso.

Infobae: ¿Cómo fue ese paso de las redes sociales a la televisión y que cree que influyó para que pasara esa transición?

Estiwar G: Nosotros impactamos tanto en la sociedad y en la gente de escasos recursos que ‘prrr’ se fue regando la vos... yo digo una cosa (risas) por cada gomelo somos siete ñeros, esa es la realidad de Colombia, vivimos en condiciones difíciles, hay recursos escasos no hay plata, entonces por cada privilegiado siete la pasan mal y yo represento a los que la están pasando mal, yo les digo yo parcho, vivo lo que ustedes viven y demuestro lo que ustedes ven y eso se volvió masivo, llegó al punto que me escribieron los de RCN. Y yo !uy socito! me están llamando de RCN, serán los de la cárcel pa extorsionarme (risas) y pues breve manito, blanco.

Infobae: Cómo se ha sentido en la cocina más famosa de Colombia, ¿ya tenía experiencia previamente con el mundo gourmet?

Estiwar G: Mi cocina es la cocina del colombiano de diario, yo llego a ´Masterche’ sabiendo hacer arroz, frijoles, mis chicharrones. Pero yo no tengo los conocimientos de alta cocina, ´Masterche’ es precisamente un programa de alta cocina. La mía es la cocina del ‘taita’, la cocina real. La alta cocina a la que acceden el 4 o 5 % de la población, ¿el resto qué? pues cocina real. Y yo lo apliqué y gracias a Dios me fue bien, no me echaron de primero socito (risas) la banda, la familia me decía ‘manito no de dejé echar de primero’ y coronamos.

Infobae: Qué mensaje le daría a las personas que han sido llamados alguna vez en sus vidas como ‘ñeros’ de forma despectiva.

Estiwar G: Yo vengo de un mundo oscuro, no habían expectativas ni anhelos ni futuro. Yo quiero decirles no importa que tan bajo uno haya llegado, que tantos errores se cometieron, no importa uno que tan mal la pasó, siempre abran opciones de mejorar. Yo muy joven a lo bien no tenia futuro, me esperaba el cementerio, el hospital o la cárcel. Y hoy en día estoy representando a los socios en un programa de cocina.Yo era una persona sin expectativas pero mire donde estoy. Un día yo eché el cabezas, me apoyé en Dios, creo o no crea tener fe en algo le ayuda a uno a generar voluntad, generar energía, esperanza. Usted puede esta luchando contra la depresión, drogadicción, rechazo pero mañana vuelve a salir el sol y va a tener una oportunidad.

Infobae: Qué le aconsejaría a los novatos que están iniciando en el mundo del contenido digital y redes sociales.

Estiwar G: Este es nuestro momento, yo soy feo, ñero pero caballero, este es el momento de los raros de expresar nuestra rareza, las redes sociales están premiando lo diferente, ya estamos aburridos del súpermodelo, ya aburrió el maquillaje extremo y postura falsa y máscaras, es hora de mostrarnos como somos reales. Los marginales estamos triunfando porque estamos mostrando nuestra realidad. Manitos sean reales, siempre hay una oportunidad para mejorar, échenle ganas, sean originales destaquen la diferencia, a todos lo socios los invito a ser diferentes, ir en contra de la marea. Busquen sus motivos luchen por sus sueños.

