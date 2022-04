Así fue la primera jornada de venta de boletas para el concierto de Daddy Yankee en Medellín

Hace algunas semanas, Daddy Yankee anunció que se retiraría oficialmente de la música. Foto: captura de pantalla

Adquirir las boletas para los conciertos de Daddy Yankee no está siendo una tarea sencilla. Este martes 5 de abril fue abierta la preventa de su gira de despedida, ‘La Última Vuelta World Tour’, que tendrá una presentación en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo 15 de octubre. Sin embargo, las entradas se están vendiendo ‘como pan caliente’, según informó la organización.

Taquilla Live, entidad encargada de comercializar las entradas para estas presentaciones, manifestó que, al cierre de la jornada del martes, ya se ha completado el 70 % del aforo, lo cual equivale a 30.000 boletas.

“Durante la jornada, más de 150 mil personas se conectaron al tiempo en la plataforma y pudieron llevar a cabo la compra de las boletas. Adicional a esto, los usuarios han recibido vía correo sus entradas. Quienes aún no cuentan con sus boletas, la plataforma se las estará enviando a sus correos electrónicos registrados dentro de las próximas 36 horas especificando su localidad, horario, y demás detalles importantes del evento”, expresó la compañía en las últimas horas.

Las quejas de los fans no se hicieron esperar:

La noticia no ha caído muy bien entre los aficionados, pues, a través de las redes sociales, muchos de ellos expresaron su inconformismo con el proceso para adquirir los tiquetes. Según manifestaron, hubo filas virtuales de más de 100 mil usuarios en la primera jornada de ventas, y, aún estando varias horas en la página de Taquilla Live, no pudieron realizar la adquisición de los boletos.

No obstante, quienes sí pudieron hacer el pago de las entradas expresaron que la plataforma no les facilitó ningún tipo de soporte. Ante esta situación, la empresa se pronunció mediante su perfil oficial: “Los tickets estarán llegando en el transcurso de la semana o podrán ser consultados en ‘mis entradas’ cuando baje el tráfico de la página”.

En diversos trinos, los internautas pusieron en conocimiento sus casos, donde afirmaron que, al revisar la sección indicada, los tiquetes no aparecen: “No veo que lleguen mis boletas, pero si descontó el dinero de mi cuenta, alguna respuesta para esto?”; “pues yo llame porque me paso igual y solo me dijeron que podian generarme un PQR porque mi plata no les aparecía por ningún lado, mejor dicho sin plata y sin boletas”, escribieron algunos de ellos en Twitter.

Estos son los precios de las entradas:

- Palcos:

Palco La despedida:

Con descuento: $10.000.000 - Servicio: $1.190.000.

Precio Full: $13.000.000 - Servicio: $1.550.000.

Palco Barrio fino:

Con descuento: $8.500.000 - Servicio: $1.020.000.

Precio Full: $11.050.000 - Servicio: $1.320.000.

Palco El cangri:

Con descuento: $7.000.000 - Servicio: $840.000.

Precio Full: $9.100.000 - Servicio: $1.090.000.

Palco Talento de Barrio:

Con descuento: $6.000.000 - Servicio: $720.000.

Precio Full: $7.800.000 - Servicio: $930.000.

Palco Con Calma:

Con descuento: $5.000.000 - Servicio: $600.000.

Precio Full: $6.500.000 - Servicio: $780.000.

Palco Prestige:

Con descuento: $4.000.000 - Servicio: $480.000.

Precio Full: $5.200.000 - Servicio: $620.000.

Palcos King Daddy:

Con descuento: $2.500.000 - Servicio: $300.000.

Precio Full: $3.250.000 - Servicio: $390.000.

- Gradería:

Occidental alta:

Con descuento: $250.000 - Servicio: $39.000.

Precio Full: $325.000 - Servicio: $51.000.

Occidental alta oro:

Con descuento: $400.000 - Servicio: $62.000.

Precio Full: $520.000 - Servicio: $81.000.

Occidental alta plata:

Con descuento: $350.000 - Servicio: $55.000.

Precio Full: $455.000 - Servicio: $71.000.

Occidental baja:

Con descuento: $220.000 - Servicio: $35.000.

Precio Full: $286.000 - Servicio: $45.000.

Oriental alta:

Con descuento: $200.000 - Servicio: $31.000.

Precio Full: $260.000 - Servicio: $41.000.

Oriental baja:

Con descuento: $160.000 - Servicio: $25.000.

Precio Full: $208.000 - Servicio: $33.000.

Norte alta:

Con descuento: $100.000 - Servicio: $16.000.

Precio Full: $130.000 - Servicio: $21.000.

Norte baja:

Con descuento: $80.000 - Servicio: $13.000.

Precio Full: $104.000 - Servicio: $17.000.

