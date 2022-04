Petro te escucha: de qué se trata la nueva estrategia del candidato del Pacto Histórico

El candidato presidencial comenzará su estrategia en Neiva en donde busca hablar con líderes sociales, mujeres y jóvenes. REUTERS/Luisa González

En medio de las campañas electorales, los candidatos presidenciales buscan de diferentes maneras cómo tener cierta afinidad con los ciudadanos, este es el caso de Gustavo Petro, quien ya empezó a visitar diferentes lugares de Colombia para presentar sus propuestas. Este martes 5 de abril comenzó una ronda de encuentros con la ciudadanía llamada ‘Petro te escucha’ y Neiva será la primera ciudad en donde se inaugurará.

El candidato del Pacto Histórico es el que lidera la intención de voto en las diferentes encuestas realizadas, seguido por Federico Gutiérrez, por lo que para algunos expertos, lo más probable es que estos dos se enfrenten en una segunda vuelta, razón por la cual Gustavo Petro espera seguir sumando adeptos a su campaña en la primera vuelta.

La estrategia ‘Petro te escucha’ permitirá afianzar la comunicación del candidato presidencial y los ciudadanos, con el fin de poder explicarles de primera mano las propuestas que espera realizar en el país y de esta manera escuchar las peticiones de las personas sobre algunas de las problemáticas que hay en sus respectivas ciudades y regiones.

Esta iniciativa se estrenará en la ciudad Neiva, capital del Huila y si sale de la mejor manera, el candidato presidencial la implementará en todo el país. Lo que destacan sobre esta iniciativa es el encuentro mano a mano con los ciudadanos, para escucharlos y ser escuchado sobre algunas de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. De acuerdo con el equipo de trabajo del candidato presidencial estas inquietudes serán incluidas en el programa de gobierno del candidato del Pacto Histórico.

El encuentro se realizará este martes 5 de abril a las 4:00 p.m. en el Puente Avenida La Toma, allí el candidato Gustavo Petro tendrá un acercamiento con algunos líderes sociales, mujeres y jóvenes. Estas personas trabajarían en talleres previos sobre territorio, derechos sociales, cultura y diversidad. De esta manera se espera poder tener conocimiento de algunas situaciones y problemáticas sociales que no habían sido tenido en cuenta antes.

El equipo de campaña del candidato afirmó que lo que buscan con esta iniciativa es poder, “dialogar y escuchar a los diferentes sectores ciudadanos y conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones sobre los territorios que habitan”.

“La campaña presidencia de Petro busca escuchar las problemáticas y contextualizar las necesidades para incluirlas en el programa de gobierno que el candidato presentó a Colombia el pasado 25 de marzo, luego de la inscripción oficial de su aspiración ante la Registraduría Nacional”, asegura el Pacto Histórico.

De acuerdo con el equipo de trabajo de Gustavo Petro, se espera que estos encuentros no solo genere espacios de discusión de ciertos temas entre las personas y el candidato, sino que también es algo que podría evidenciar algunas problemáticas en las diferentes ciudades en las que estará el candidato realizando campaña antes de los comicios presidenciales que tendrán lugar el próximo 29 de mayo.

Por ahora se espera que en los próximos días el candidato del Pacto Histórico presente su renuncia de la curul en el Senado de la República. El presidente del Congreso de Colombia, Juan Diego Gómez, señaló a Semana que, “todavía no ha llegado ningún oficio, me han anunciado que probablemente en los próximos días o próximas semanas se va a presentar, pero no ha llegado todavía”. También aclaró que el candidato, si sigue en el Congreso, deberá cumplir con el reglamento sobre la obligatoriedad de las asistencias en los debates, ya que si no se encuentra presente, se expondría a acciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.

