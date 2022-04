El enojo de Daiky Gamboa con La Liendra por revelar que le chocó su camioneta: “Hablan mierda por likes”

Fotos: Instagram @daikygamboa @la_liendraa

Una nueva polémica tiene como protagonista a Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, luego de que contara en redes sociales la verdadera razón por la cual vendió hace poco su camioneta Porsche.

De acuerdo con el testimonio del joven influenciador, se deshizo del vehículo de sus sueños al poco tiempo de haberlo comprado porque necesitaba saldar una deuda con su antiguo mánager.

Sin embargo, por esos días su amigo Daiky Gamboa le pidió prestado el carro y tardó bastante en devolverlo, según él, porque no había podido sacarlo de un parqueadero.

“Él me dijo: ‘Como trabajo con Karol G y estoy organizando todo lo del concierto acá en el estadio, pues yo lo dejé en el parqueadero donde parquean los famosos, pero como había tanto carro y yo tenía tanta cosa qué hacer, se quedó cuatro días ahí parqueado’, entonces yo pensé que sí tenía congruencia porque en un estadio es muy duro sacar las cosas. Después de eso lo recogí y estaba bien, era mi carro normal, entonces me fui a donde el tipo que me lo iba a comprar e hicimos el negocio, pero cuando usted vende un carro le tiene que hacer el peritaje, que es cuando una empresa profesional revisa que todo esté original y no tenga ningún estrellón. Yo estaba tranquilo porque la camioneta estaba nueva”, expresó en unas recientes historias de Instagram.

Lo que no esperaba La Liendra al momento de hacer el respectivo peritaje a la camioneta para entregarla al nuevo dueño, era enterarse que la verdadera razón de aquella demora fue porque Gamboa estrelló la camioneta y la mandó a reparar sin decirle nada.

Esta confesión parece no haber muy bien en el también amigo y colaborador de Karol G, pues a pesar de que no se refirió a Mauricio Gómez con nombre propio, horas más tarde publicó una serie de historias en las cuales se mostró bastante enojado por “la gente que habla mierd* a cambio de likes”.

“Estos días me han enseñado que las redes sociales son una cosa a tener cuidado, que a uno de frente la gente te dice “te quiero mucho, te perdono, todo está bien”, y luego llegan y hablan mierd* de usted a diestra y siniestra con tal de tener algo que montar a las historias de redes sociales, yo no soy así”, comentó Daiky Gamboa.

Posteriormente, el joven agradeció a su comunidad de seguidores el cariño y respaldo que le han demostrado a pesar de que ahora se muestra ausente de las redes sociales, pues asegura que no logra entender “cómo hacen las personas para compartirlo todo sobre su vida”.

Fue entonces cuando envió otro contundente mensaje que, para muchos, es evidente que tiene como destinatario a La Liendra

“Siento que hoy en día hay que mostrar la familia, las pertenencias, el dinero, los viajes, las parejas, los regalos que le hacen a los demás y hasta los problemas personales ¡Es que lo muestran todo! Hemos llegado a un punto donde alguien te dice ‘te perdono, está todo bien porque eres mi amigo y te quiero’, pero en redes salen y te atacan de una manera asquerosa y desmedida con la excusa del humor, y con el único propósito de generar vistas”, agregó Daiky Gamboa.

Por último, aseguró que sus errores son producto del proceso que “día a día” lleva para aprender a ser mejor persona.

“Ustedes no saben cuánto me equivoco al día porque no comparten conmigo, pero si le preguntan a alguien les diría que mucho, aunque también les podría asegurar que en este corazón solo hay espacio para amar y soñar”, concluyó.