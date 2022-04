El ‘Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor’, que abrió el emotivo homenaje a Taylor Hawkins en los Grammy 2022

Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, falleció el último viernes. Foto: AFP

Eran muchos los artistas protagonistas en la gala de la edición 64° de los Premios Grammy, pero había uno que, pese a no estar físicamente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sí se sentía entre la gran mayoría de los presentes y que no podía pasar desapercibido: Oliver Taylor Hawkins.

El baterista de Foo Figthers era una de las figuras a homenajear en el espacio donde la Academia aprovecha para rendir un In Memoria a aquellos que no están de cuerpo pero que siguen llenando almas con su música. Con ‘There goes my hero’, inició el tributo al músico, y se escuchó de paso el ‘Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor’ que estremeció a miles de fanáticos en redes sociales, empezando por Twitter.

