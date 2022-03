Les cortan el agua a más de 70 familias en Fusagasugá

Corte de agua. Imagen de referencia Shutterstock.

Una redada de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá (Emserfusa), con apoyo de la secretaría de Gobierno del municipio, le cortó el servicio de agua en el barrio Monteverde aduciendo que en la zona están captando agua ilegalmente dejando sin el servicio a más de 70 familias.

Pero esta historia no comienza con el corte del agua. Tiene su génesis hace diez años, cuando fueron suspendidas las licencias de construcción y los servicios públicos ante una alerta de riesgo de deslizamiento en la zona, según le contó Edgar Muñoz, miembro de la Junta de acción comunal, a Caracol Radio.

Ante esto, y desde el año pasado, según cuenta Muñoz se ubicaron “unos mojones para determinar si había movimiento de masa; el último dictamen aseguró que no se ha movido ni un centímetro, pero siguen negando el servicio. Ahora, el Juzgado Municipal Segundo de Girardot ordenó al municipio hacer obras de mitigación en la zona y no han cumplido”.

También advirtió que durante años han hecho solicitudes tanto verbales como escritas a Emserfusa para pedir la factibilidad de los servicios de agua y electricidad. Una vez la comunidad vio agotados estos canales, según Muñoz, también se realizaron tres reuniones en el barrio con concejales, dos reuniones en la alcaldía, dos reuniones con los gerentes de la empresa prestadora de servicio públicos, dos reuniones en el recinto del concejo y una tutela con apelación sin resultados aparentes.

Es por esto que la comunidad le pide a la alcaldía que se acoja a los documentos expedidos por la Oficina de Planeación de la administración anterior, así como de Gestión del Riesgo, en la que da luz verde a estas familias para solicitar una licencia y los contadores de agua, pues sus casas no están en la zona de riesgo.

“Nosotros tenemos escrituras, los lotes están legalizados, queremos los contadores que nosotros pagamos lo que haga falta”, dijo Carlos Pérez uno de los afectados en el barrio Monteverde, al norte de Fusagasugá.

Ahora, con el corte de los servicios de agua y electricidad, a varias de estas familias las embarga la incertidumbre por no saber qué hacer ahora, pues las autoridades no les dieron una promesa de solución.

Por su parte, Jorge Sáenz, otro de los afectados, explicó que ya ha intentado buscar alguna solución con las autoridades municipales: “hablé en la curaduría y me dijeron que si el alcalde no expedía un decreto no nos podían dar nada, entonces se pagan impuestos, pero no tenemos derecho. La Personería se lava las manos y me dice que es con Secretaría de Gobierno, ahí me mandan para Policía y allí me devuelven a la curaduría”.

Sáenz también explicó que tiene dos hijas pequeñas y que su trabajo no le da para pagar un carrotanque que solucione este problema.

Es importante recalcar que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional el agua es un derecho esencial y que “bajo ninguna circunstancia se puede privar a una persona de ella, así que las empresas deben garantizar un mínimo vital de agua al día”.

