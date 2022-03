Le prendieron fuego a una adolescente en Barranquilla por tratar de defender a una amiga del abuso de su pareja

La menor de 16 años que fue quemada en Barranquilla, permanece en cuidados intensivos en la Clínica Adelita de Char. Foto: Colprensa/ Juan David Sierra

En días pasados se conoció el caso de una joven de 16 años que supuestamente había sido afectada con quemaduras en varias partes de su cuerpo por el estallido de un cilindro de gas.

Sin embargo, las autoridades en la investigación exhaustiva de los hechos encontraron que estos no sucedieron como se dieron a conocer a la opinión pública, pues se trataría en cambio de un presunto intento de homicidio contra la menor de edad en Barranquilla.

La policía estableció que todo se habría presentado a causa de una riña de pareja en la que la joven quiso acompañar a una de sus amigas. Posteriormente se dice que el esposo de la amiga habría rociado gasolina a la habitación donde se encontraban para luego proceder a prenderle fuego, según relató la mamá de la afectada.

“Esa mujer llamó a la niña para que fuera a su casa, y el marido fue el que quemó a mi hija. Lo único que sé es que estas personas estaban peleando, porque cada vez que tienen problemas la mujer esa llamaba a mi hija, entonces ella se fue a acompañarla (…) cuando llegó allá, al hombre ese le dio por echar gasolina en un cuarto y en la ropa, y prendió fuego”, dijo al diario El Heraldo.

Asimismo dejó claro que no se trató de un accidente, sino de un posible caso en el que querían matar a su hija. “Eso no fue accidental, ni estaban jugando. Eso se lo lanzaron, porque de todos los que estaban en la casa solo quemaron a mi hija, a ella la querían matar. Esto no va a quedar así, porque mi hija va a quedar marcada para toda la vida”, estableció mientras espera que su hija pueda recuperarse.

Las autoridades dijeron al respecto que se habría tratado de un altercado y no por la explosión de un cilindro de gas como se pensó desde un inicio.

El estado de la joven afectada es crítico y hasta la noche del miércoles permanecía en cuidados intensivos y bajo pronóstico reservado en la Clínica Adelita de Char, al tener el 45% de su cuerpo quemado.

Una persona cercana a la adolescente contó cómo había sucedido el hecho indicando, además, que ante los procedimientos médicos que le han intentado realizar a la joven de 16 años, ha tenido tres preinfartos.

Lo ocurrido ya se encuentra bajo el lente de las autoridades de infancia y adolescencia, quienes buscarán esclarecer pronto lo ocurrido. Sin embargo, al parecer la pareja involucrada se habría mudado de lugar de residencia, ante lo cual, según indicó la madre de la víctima, se elevará el caso a la Dijín con la intención de que se emita una circular por parte de la Interpol al tratarse de ciudadanos extranjeros.

“Cuando puse la denuncia me dijeron que iban a elevar el caso para que la Dijín solicite ante la Interpol una circular, ya que estas personas son de origen venezolano”, señaló la mujer.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la pareja, a la vez que la menor quemada se lleva la atención de esta situación que se presentó en el barrio La Pradera en la capital del Atlántico hace algunos días.

