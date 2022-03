Le robaron a un acordeonero sus instrumentos en pleno carnaval de Barranquilla

El acordeonero Edgardo Bolaño fue víctima de un robo en el norte de Barranquilla. Los hechos ocurrieron antes de su presentación. En este perdió sus cuatro acordeones. Según información preliminar esto sucedió a las fueras de un establecimiento conocido Callejón Internacional, lugar en el que el intérprete se iba a presentar junto con el cantante vallenato Jorge Mario Acuña.

“Me preguntó porque la vida es tan injusta, porque tiene que pasar cosas así con personas que luchan cada día por sus sueños. No puedo ocultar la tristeza que siento por esta situación”, dijo Acuña en sus redes sociales.

Y agregó que “no sabemos qué pasó y en cuestiones de segundos, porque nos retiramos 10 minutos del carro, cuando Edgardo Bolaño regresó al carro ya estaba así. Todos quedamos sorprendidos. Estábamos haciendo la fila para ingresar al evento, quedamos con ganas de cantarle a Barranquilla, espero que entiendan y es una situación que no es fácil y vendrán tiempos mejores”.

Bolaño contó lo sucedido en sus redes sociales, que “28 de marzo, yo iba a tocar con Jorge Mario Acuña y los músicos de Julio Rojas Díaz en el cumpleaños de El Sebastucho en el Callejón Internacional (Carrera 43 #70-106) la presentación estaba programada para empezar a las 9:30pm. Yo llegue al lugar solo en mi carro a las 9:03pm, parqueé en la Ferretería Don Kike (Carrera 43 #70b esquina) justo al frente del lugar del evento y estaba esperando a que llegaran los demás músicos. A las 9:30pm me bajé del carro y empecé a hablar con algunos de los músicos que habían llegado, siempre estuve cerca del carro, nunca me alejé y me mantuve echándole ojo”.

Y añadió que “el evento estaba atrasado y la entrada estaba congestionada de personas, no había forma de que la agrupación pudiéramos ingresar, así que tuvimos que esperar hasta que hubiera posibilidad de entrar. A las 10:25 pm aproximadamente, ya cuando la entrada estaba más libre y nos dieron paso, fui al carro a buscar los acordeones con el auxiliar del grupo, abrí el vagón del carro, ahí los tenía, y me llevé la sorpresa de que los acordeones no estaban, asustado le di una vuelta al carro para revisarlo y vi que una de las puertas de atrás del carro no tenía el vidrio y las sillas traseras estaban corridas hacia delante y por ahí habían sacado mis acordeones. Además de los acordeones, se llevaron un sistema de monitoreo personal marca TAKSTAR y un morral donde tenía la ropa con la que iba a tocar”.

El acordeonero afirmó que luego de darse cuenta de lo sucedido, llamaron a la policía, pero todavía no hay una comunicación oficial por parte de las autoridades.

Bolaño indicó que el valor de lo robado asciende a los $20 millones. “A toda la gente que me pregunta le informo que yo me encuentro bien, que a mí no me pasó nada. El show se suspendió y bueno, en el nombre de Dios que aparezcan mis acordeones”, sostuvo el músico en sus redes sociales.

Por ahora, la Policía Metropolitana ya adelanta las pesquisas pertinentes para dar con el paradero de los responsables del hurto.

“Le agradecemos a todas las personas que nos han enviado un mensaje bonito y que nos quieren colaborarnos con algo, por favor, escribirme por un mensaje privado para poder enviarles el número de cuenta o por nequi, por dónde ustedes quieran”, aseguró Acuña en sus redes sociales.

También puntualizó que “sé que la gente buena somos más y Dios nunca deja solo a sus buenos hijos como Edgardo Bolaño. Sé que el tiempo de Dios es perfecto y sé que pronto vas a tener de nuevo tus herramientas de trabajo, que son tus acordeones, tu sustento. Que dolor tan grande al ver tanta injusticia y gente que se gana las cosas fáciles sin pensar en el daño que le causa a una persona, que con esas herramientas que sostiene su vida y ayuda a su familia. Me siento indignado, inconforme y triste no se la verdad que hace. Solo le pido a Dios que aparezcan”.

