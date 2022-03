Así fue la reconciliación de Ana del Castillo e Iván Villazón

Abrazos y palabras de cariño hicieron parte del reencuentro entre Iván Villazón y Ana del Castillo. Fotos: capturas de pantalla

En noviembre de 2019, Ana del Castillo e Iván Villazón habían roto relaciones tras una presentación en una discoteca de Barranquilla. Por aquel entonces, la cantante vallenata se despachó contra el artista colombiano luego de que este no la dejara subir a cantar con él argumentando que estaba “impedida” para hacerlo.

Villazón explicó que sus declaraciones llegaron porque a Del Castillo la habían operado hace poco, así que era “por cuidarla”. Sin embargo, dicha actitud desató la furia de la vocalista, quien tuvo que ser contenida por sus acompañantes. Posteriormente, la cantante se despachó contra su compatriota en una transmisión mediante su cuenta de Instagram.

“Por no darme la oportunidad de cantar con usted, cuando usted me invitó a un feat y fui a verlo cantar con esta faja que tengo aquí puesta, y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar, vaya usted y se come tres mil veces una catapila de ve**a”, sentenció Del Castillo con algunos tragos encima.

Si bien la artista vallenata se disculpó mediante una carta, Villazón solicitó que lo hiciera a través de un video, “así como lo hizo cuando lanzó sus improperios en mi contra”. El tema no quedó saldado y, en las últimas horas, ocurrió la reconciliación que tanto estaban aguardando sus seguidores.

Más de dos años después llegó el momento de la reconciliación:

Este martes 29 de marzo, en el marco del cierre del Carnaval de Barranquilla, Iván Villazón pidió verse con Ana del Castillo en su camerino para hacer las paces. En el video, que circuló a través de las redes sociales, se observa el momento en el que ambos cantantes vallenatos se reencuentran para dar paso a un beso en la mejilla y un abrazo.

Del Castillo, visiblemente emocionada, expresó su arrepentimiento por lo sucedido: “Han pasado casi tres años y tengo una pena con usted. Ahora le daré unas catapilas de amor. Perdón, soy una mujer impulsiva, tal vez inmadura”.

Posteriormente, Villazón sostiene que ese episodio quedó en el pasado y, por el contrario, se mostró orgulloso por el trabajo que ella está desarrollando actualmente: “Ana, no hables de eso, yo quería verte y me encanta lo que estas haciendo. Eso no importa, no está en mi corazón. Lo que está en mi corazón eres tú. Te amo, por eso te mandé a buscar”.

Las palabras de cariño también se extendieron a las plataformas digitales. En su cuenta de Instagram, Villazón publicó la grabación de la reconciliación acompañado de un mensaje: “En mi corazón solo hay cariño para ti, con el convencimiento de que llegaras muy lejos adornando con tu canto nuestro folclor vallenato”.

“Muchas Gracias maestro. Un gusto volver a verlo después de tanto tiempo, poder abrazarlo y decirle lo mucho que lo admiro. Lo quiero mucho. Muchas gracias por la oportunidad y por sus palabras tan lindas. Gracias por creer en mí. Tengo en mi corazón solo amor y respeto para usted”, respondió Del Castillo a la publicación.

Los cantantes vallenatos, Iván Villazón y Ana del Castillo, resolvieron sus diferencias en el cierre del Carnaval de Barranquilla. Video: cortesía

El origen de la pelea que dividió a los seguidores del vallenato:

Aquel fin de semana de noviembre de 2019, Villazón se estaba presentando en Barranquilla. En un tramo del evento, este empezó a cantar ’Pero qué va’, el sencillo que grabó junto a Del Castillo. Esta última, que había sido invitada por parte de su entonces cirujano plástico, Norman Blanco, fue recibida por el público con un cántico: “¡Ana, Ana!”, como invitándole a que se uniera al cantante vallenato.

Del Castillo recién cumplido algunos días de someterse a una reducción de senos y lipomarcación. Ese fue precisamente el arguemento bajo el cual, Villazón, le impidió subir a la tarima: “Ana está impedida”, se escuchó entre el ruido de los espectadores.

El momento fue capturado en video, evidenciando que el comentario no fue del agrado de la artista colombiana. “Yo creo que eso fue una mala interpretación de Ana. Era por el tema de la cirugía, por cuidarla. (...) Yo sí noté su molestia, pero yo seguí en la tarima, cantándole a mi público que acudió masivamente al encuentro”, relató ‘La voz tenor del vallenato’ en ese entonces.

A través des redes sociales, Del Castillo remarcó: “Si se sintió acobardado con mi talento, con mi voz, mujer que tiene voz soy yo, mujer que tiene como cantar sin micrófono soy yo, oyó”.

El hecho dividió a varios seguidores del vallenato, pues, mientras algunos consideraron que Villazón actuó de manera egocéntrica, otros manifestaron que Del Castillo debió aceptar la decisión.

