A un día de dar inicio, el Festival Iberoamericano de Teatro anunció cambios en su programación

Este viernes 1 de abril se dará inicio a la edición XVII del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá -FITB-. Los telones de decenas de escenarios estarán abiertos para que el público escoja entre la amplia selección de obras que conforman la programación de esta fiesta cultural y por la cual, a la capital del país se le conoce como la ‘mundial del teatro’.

‘Victus’ será la obra encargada de inaugurar la festividad en el Teatro Colón. Será inédita, pues en un mismo escenario, excombatientes de las FARC, exparamilitares y víctimas del conflicto armado interno se reunirán para hacer una reflexión sobre la guerra y el perdón que se puede alcanzar pese a las cicatrices que dejaron más de 50 años de violencia, esa misma que aún se vive en muchas zonas del país pero con otros actores.

Esta producción, hecha por la mente y pluma de Alejandra Borrero, ya se ha presentado en ciudades como Cali y Medellín, recibiendo buena aceptación por parte del público, no solo por el hecho de que su nombre aparezca en los créditos, sino por la temática de la obra, centrada en el perdón a través de las voces de las mismas víctimas.

Por su parte, Alejandra Borrero indicó que esta obra es imperdible por su significado y por el hecho mismo de que abrirá la edición 2022 del FITB. “Es una muestra clara de que la reconciliación se puede, de que el amor cambia las cosas. Si hemos puesto algo ahí, es amor. Tienen que verlos, han aprendido a abrazar, a amar. Hay que verlos entrar en ‘Victus’ y darle un abrazo al público sin que el público los conozca”, señaló la directora y escritora.

Ahora, faltando un día para que se de inicio al festival, la página oficial cuenta con una nueva programación debido a la cancelación de algunas obras de teatro. Frankestein, Museo de la ficción I, impero; Nomad y Raphaelle, entre otras, ya no aparecen.

En la programación más reciente siguen en pie El perdón, de España; Pinochio, de Reino Unido; Canción del norte, de Estados Unidos; Origin of Tale, del Líbano; El bunde del agua (coproducción con Francia), y Encuentros breves con hombres repulsivos, de Argentina. Además, hay grandes obras colombianas dignas de estar en esta versión del Iberoamericano.

Según información del periódico El Tiempo, dichas obras, que ya no se encuentran en la sábana, no se han cancelado. “Dentro del proceso del festival estábamos definiendo la programación, que es cambiante. Entraron unas obras y salieron otras. Hubo montajes que se reprogramaron y estamos analizando cada situación en particular. Es así como tendremos funciones en julio, agosto y septiembre, pues nuestro interés es que el festival tenga trascendencia en el tiempo y por eso estamos reorganizando las fechas”, dijo Lía Heenan, miembro del Comité de Transición del FITB.

Y agregó que hay grupos que informaron que no iban a ser parte del evento cultural, como el japonés, debido a las restricciones de viaje que este país impuso por la pandemia del covid-19. “Otra de los compañías no pudo venir porque no se garantizó la entrega de la carga y una más porque la actriz principal se enfermó”.

