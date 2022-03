Epa Colombia rompió el silencio tras las denuncias de su excontadora: “Todo el mundo está peleando y yo aquí, tranquila”

Epa Colombia respondió tras las denuncias de su excontadora. Foto: @epa_colombia

Toda una polémica se generó debido a las declaraciones de Yenny Saldarriaga, la excontadora de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, quien aseguró que denunció a la influenciadora ante la Fiscalía General de la Nación por varios delitos, entre ellos amenazas, calumnia e injuria.

En una entrevista con Semana, la excontadora de ‘Epa Colombia’ detalló como todo lo sucedido con la influenciadora le generó problemas en su en torno familiar ya que por poco pierde al bebé que estaba esperando y su otra hija tuvo inconvenientes en su colegio.

“Casi pierdo a mi bebé hace dos semanas. Aparte, tengo una hija adolescente a la que le ha tocado lidiar con esto desde el año pasado. En conversaciones con mi familia decidí hablar. Me dijeron: si usted tiene la verdad, si usted sabe cómo hizo su tarea, cómo cumplió con sus obligaciones, es hora de hablar”, aseguró Saldarriaga a Semana.

Y agregó que, “nosotros como contadores tenemos un código de ética que nos rige; si alguna de las conductas de nuestros clientes va en contra de ese código, pues sin importar quién sea este cliente, es mejor retirarse a tiempo”, refiriéndose a algunas peticiones que le habría solicitado Barrera y a las que ella se habría negado.

Otro grave denuncia que realizó fue con respecto a lo que sucedió el pasado 30 de julio del 2021, en donde Carlos Toro, director comercial de la empresa de ‘Epa Colombia’, fue retenido contra su voluntad en una de las bodegas de uno de sus negocios ubicado en Bogotá. La influenciadora exigió a su contadora, quien se encontraba en Medellín, que llegara al lugar sino no iba a permitir que Toro se marchara del lugar.

“Hoy les puedo decir que ella lo retuvo en la sede de Bochica (Barrio de Bogotá) (...) Lo único que me dijo Carlos fue: ‘Tienes que venir porque si no ella no me deja salir y yo tengo que ir a ver mis hijos’. Obviamente compré un tiquete y salí volada para Bogotá, para saber qué era lo que estaba pasando (...) La situación estaba muy tensa. Cuando llegué a la sede de Bochica, empezó a amenazarme. Me dijo que mi hija estaba vigilada, que uno no se metía con las personas que tenían mucha masa de seguidores”, afirmó Saldarriaga al medio de comunicación ya mencionado.

Esto generó toda clase de comentarios en las redes sociales quienes criticaron a Epa Colombia por lo sucedido. Daneidy Barrera, quien había guardado silencio tras la publicación de la entrevista, recientemente publicó unos videos en Instagram en donde dejó un mensaje con respecto a toda esta polémica y señaló que, “solo Dios puede juzgarme”..

“¿Qué pienso de todo lo que dicen de mí? Dios es el único que puede juzgarme. Yo soy una mujer súper trabajadora, emprendedora y que salió adelante” afirmó Epa Colombia en el video que publicó en donde al parecer está tomándose unas vacaciones y se encontraba cabalgando.

Luego señaló que, “El éxito me ha traído miles de problemas, pero me encanta, me encanta porque mientras más hablan de mí me hacen saber que me están dando a conocer más y están posicionando mis productos. Solo Dios conoce tu corazón. El ser humano destruye, pisotea y quiere acabar contigo. Mientras tú estés limpia por dentro lo demás no importa. Todo el mundo está peleando y yo aquí, tranquila”, afirmó Barrera en el video publicado en sus historias de Instagram.

