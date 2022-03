Festival Estéreo Picnic: presentación de Marina Diamandis pasa al domingo por problemas con su vuelo

Marina Lambrini Diamandis of Marina and the Diamonds performing at the V Festival in Chelmsford,Essex,on Saturday morning.

No paran los contratiempos en la edición 2022 del Festival Estéreo Picnic. Después de la trágica y súbita muerte del percusionista Taylor Hawkins, que produjo la cancelación del show de Foo Fighters en el evento —más el resto de su gira mundial—, ahora se enfrentan a un retraso de uno de sus actos sorpresa: Marina Diamandis.

Así dieron aviso los organizadores a través de las redes sociales. Aseguraron que la cantante de Gales tuvo problemas para llegar a Colombia desde Sao Paulo (Brasil).

Son tiempos difíciles para la música en vivo y para el FEP. Lamentablemente informamos que Marina no podrá presentarse hoy sábado 26 de marzo en el Festival por problemas de conexión en sus vuelos.

Eso sí, dijeron en el mismo mensaje que Diamandis se presentará el último día del festival —domingo 27 de marzo— en un horario aún por determinar.

Nuestra prioridad es cumplirle al público con un concierto increíble y eso lo que viviremos hoy y mañana domingo.

Por su parte, Diamandis avisó del inconveniente a través de su cuenta de Twitter: “¡Fans colombianos! Mi fecha de presentación en el Estéreo Picnic cambió a MAÑANA debido a circunstancias imprevistas. Les avisaré la hora lo más pronto posible. ¡Estoy muy emocionada de verlos a todos!”.

El pasado 31 de enero, Páramo confirmó que Marina sería la nueva artista sorpresa de esta versión del festival. La artista, nacida en Gales, se iba a presentar este sábado en el Campo de Golf Briceño 18 y compartiría la fecha con J Balvin; C Tangana y Martin Garrix.

No obstante, aún no se sabe si quienes compraron boleta de un solo día para el sábado con la intención de verla a ella recibirán la misma cortesía que los que asistieron este viernes para ver a Foo Fighters: usar su boleta para entrar el domingo sin costo adicional.

De hecho, la organización emitió otro comunicado sugiriendo lo contrario: dicen que solo quienes tienen boleta de viernes —no el comprobante de compra, sino la boleta— podrán hacer uso de esta excepción. También cierran la posibilidad de devolver dineros por esta causa.

En ningún caso darán lugar a devolución del dinero, ya que el consumidor al momento de la compra acepta que está adquiriendo la entrada con un lineup variado y no de un artista en específico.

¿Quién es Marina Diamandis?

Marina Diamandis es una cantante nacida en Gales y ascendencia griega cuya música puede encasillarse en el indie pop electrónico. Tiene 36 años y está activa en la industria desde 2005, cuando comenzó bajo el nombre de Marina and the Diamonds. Entre sus canciones más reconocidas destacan “Hollywood”, “Primadonna” y “How to be a heartbreaker”.

El pasado mes de octubre del 2021, la artista anunció que haría parte de diferentes eventos al rededor del mundo. La cantante, de acuerdo con lo que dijo, y con lo que ya se confirmó, estará cantando en vivo en el festival Lollapalooza que tendrá su versión en Brasil y Argentina. La intérprete empezó su gira el próximo 2 de febrero del 2022, en San Francisco, en los Estados Unidos. La gira terminará el 25 de mayo en Dublín, en Irlanda, tras haber recorrido Norteamérica, Sudamérica y Europa.

En junio del 2021, Marina Diamandis presentó Ancient Dreams in a Modern Land, su mas reciente trabajo discográfico. Es su quinto álbum de estudio, y contó con la colaboración de un amplio grupo de mujeres compositoras y productoras.

