Petro le salió al paso a crítica de Tomás Uribe tras condena de Santiago Uribe por paramilitarismo: “No me confunda con su tío”

Gustavo Petro recordó a Tomás Uribe que, en su momento, denunció el paramilitarismo en Colombia - Presidencia y @tomasuribeEco/X

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la sentencia condenatoria contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por el caso de los ‘Doce Apóstoles’, desató una discusión en redes sociales. Tomás Uribe Moreno, hijo del exmandatario, criticó la determinación de la Corte en una publicación en X en la que mencionó al actual jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro.

En el mensaje que compartió, rechazó el hecho de que el presidente ahora esté en libertad, pese a que fue integrante del M-19, y comparó su caso con el de su tío. "Mancuso, Petro, Cepeda, Timochenko, Tornillo...todos libres, recibiendo seguridad y pago del Estado. Santiago Uribe: preso político en proceso donde el abogado de la contraparte es el abogado personal de Petro y ex M19, Daniel Ernesto Prado Albarracín”, aseveró el hijo del exmandatario.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la crítica de Tomás Uribe a través de un largo comentario en el que afirmó que, en varias oportunidades, dijo que tanto Santiago Uribe como Álvaro Uribe tendrían garantías de respeto por la vida, la honra y los bienes durante su Gobierno.

Además, recordó las denuncias que hizo en su momento sobre el paramilitarismo en Colombia y pidió que no fuera comparado con Santiago Uribe. "No me confunda con su tío. Yo fui el que hizo el debate sobre el narco paramilitarismo en Antioquia en el año 20027 en el Congreso y mostré el desenvolvimiento de la gobernanza paramilitar en Santa Rosa de Osos y mostré al país la existencia de los “12 apóstoles”, ahora quienes heredan esa cultura política y criminal quieren vengarse de mi y lo han anunciado (sic)”, señaló.

PUBLICIDAD

Añadió: “Los métodos de Santiago Uribe Vélez no se deben repetir más en Colombia”.

El presidente Gustavo Petro rechazó crítica de Tomás Uribe sobre la condena contra Santiago Uribe en la que lo mencionó - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo...