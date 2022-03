Taylor Hawkins de Foot Fighters y Keith Flint de The Prodigy, las muertes que se le han atravesado al Estéreo Picnic

Taylor Hawkins de Foot Fighters y Keith Flint de The Prodigy murieron antes de presentarse en el Estéreo Picnic. Fotos: Archivo Infobae

Desde 2010, para el Estéreo Picnic se han traído a Colombia a grandes y destacados artistas contemporáneos y clásicos del mundo por los que muchos han esperado: The Killers, Red Hot Chilli Peppers, Nine Inch Nails, Pixies, Vampire Weekend, Gorillaz, Lana Del Rey, Guns and Roses, New order son solo algunos de los que han encabezado los cárteles, y que le han dado el reconocimiento suficiente para estar a la altura de festivales como el Lollapalooza o Rock en Río.

Sin embargo, con el deceso de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, otra de las bandas leyendas del Rock que se esperaba formaran parte de su historia, se ve frustrada una presentación que prometía ser de las más enérgicas de la agrupación de Dave Grohl, que siempre ha tenido un especial cariño por el público colombiano.

El deceso, como se ha recogido en los medios mundiales y colombianos, provocó la cancelación de todos los conciertos que tenía programada la banda en Latinoamérica y se dio a tan solo horas de su presentación.

Esta es la segunda vez que Estéreo Picnic se viste de luto, ya que en la edición anterior, la de 2019, se había programado el show de una de las bandas más representativas de la música electrónica de la década de 1990, The Prodigy.

Con el suicidio del frontman de la agrupación británica, Keith Flint, quien terminó con su vida a tan solo un mes de pisar el suelo colombiano, se daba al traste con el deseo de miles de colombianos que llevaban años ansiando verlos en el territorio nacional.

Y aunque esta presentación se solventó con el show que brindó Underworld, otra de las leyendas del llamado Big Beat, y que también ha sido de las más destacadas en la historia del festival, no dejó de ser un golpe muy fuerte en aquella edición.

Meses después de su muerte, en un artículo de El País de España se informó que las deudas y la depresión que sufría el artista habían causado el deseo de acabar con su propia vida.

Ahora, con el deceso de Hawkins, el festival vuelve a sufrir un duro revés, que si bien se habría resuelto en principio con las alternativas que plantearon sobre la boletería, no deja de afectarlo ya que había pasado por otro mal momento con su aplazamiento a causa de la pandemia.

Esta pérdida trae a la mente otras muertes trágicas de personas célebres, que pasaron por el país y perdieron la vida por diversas causas.

Carlos Gardel cuyo avión se estrelló el 24 de junio de 1935. Además del cantante, hubo 16 muertos más entre los que estaban su secretario, su guitarrista y su mánager. El siniestro ocurrió en medio de la gira que realizaba el Rey del Tango, cuando partía hacia Cali.

También está la muerte en 2021 del actor británico Justin James Danton, quien estaba en Colombia para trabajar en un proyecto audiovisual. La corta carrera del artista se truncó en la madrugada del lunes 9 de agosto, cuando él tenía 35 años.

Mientras cruzaba la Avenida Regional, en el sector de La Aguacatala del sur de Medellín, dos vehículos fantasma lo arrollaron, según el diario El País.

Otro de los decesos de artistas mundiales en Colombia fue el de Miguelito Valdés en 1978, que se desplomó en pleno concierto que realizaba en el Salón Rojo del Hotel Tequendama.





