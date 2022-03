Música electrónica en el FEP: así se vive la fiesta continua para los más ‘ravers’

Domo de música electrónica en el FEP 2022. Infobae.

El Festival Estéreo Picnic (FEP) se está llevando a cabo estos días en el Campo de Golf de Briceño 18, en Bogotá. Hasta el próximo 27 de marzo, habitantes de la capital colombiana, nacionales y extranjeros, disfrutarán el Comeback de “Un Mundo Distinto”, donde más de 60 artistas estarán desplegando su talento en los distintos escenarios.

Pero hay uno de estos espacios que llama la atención de todos los asistentes, el Domo a puertas cerradas que destella luces hacia el exterior y sobre todo un potente beat electrónico que atrae hasta a los más inexpertos en el género.

Estos sonidos se han ganado los escenarios del FEP desde 2019, con presentaciones de artistas legendarios e inolvidables como Justice, Disclosure o Underworld. Este año recibirá a Dj Harvey, Martin Garrix, Ela Minus, Julio Victoria Ensamble, entre otros.

“El Domo es el quinto escenario y el más particular entre los demás porque su infraestructura, su contenido lo es. Es un fiesta electrónica que desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana no para, entonces para los más fiesteros se pueden quedar ahí hasta doce horas de fiesta. Hay gente que no vive el festival más allá del Domo”, precisó Miguel Santacoloma, jefe de presa del FEP.

El Domo de música electrónica en Estéreo Picnic. Infobae.

Del mismo modo, aseguró que “la experiencia busca emular esos espacios que en otros festivales del mundo existen, como el Coachella, el Glastonbury, donde están esos espacios de fiesta continua porque sabemos que hay ravers que no quieren parar de bailar y para eso es el Domo Budwiser”.

Y es que el protagonismo de la música electrónica en el festival viene desde sus inicios, muestra de ello es que uno de los artistas más importantes del género se presentará este sábado; se trata de Caribou o Daniel Victor Snaith (su verdadero nombre), músico canadiense que llega con un espectáculo de sonido producido en vivo, donde la percusión es protagonista.

“Por encima de todo, me gusta la melodía. No hago música super obtusa o abstracta o imposible de escuchar. Aún así, mi pop favorito es aquel que lleva algo subversivo. Yo intento lo mismo: algo que suene familiar, pero que, de repente, llegue un cambio inesperado que te haga sentir cosas”, explicó el autor de ‘Can’t do without you’ en una entrevista con El Mundo.

Con Caribou, quien se presentará este sábado, estallará también en el escenario Nina Kraviz el domingo, una DJ rusa que se ha convertido en una de las exponentes de la música electrónica más importantes de la escena internacional. Se caracteriza por desplegar sonidos del techno en sus sesiones, pero es bien sabido que le encanta experimentar con el trance y manifestaciones más clásicas del género.

También estará la leyenda del electroclash, The Hacker. Michel Amato es su nombre real y junto a Carolina Hervé (Miss Kittin), dejaron un legado en la historia de la música electrónica con himnos de la escena europea como “1982″ o “Frank Sinatra”.

Según describe el FEP, su música ha estado influenciada por artistas como Duran Duran y Jeff Mills, quien con su “sobrenatural técnica, lo envolvieron del todo en la electrónica”.

“La música electrónica siempre busca la vanguardia pero también la fiesta, la característica principal de los actos electrónicos es que sean fiesteros, que sean muy enérgicos, en ese sentido, el hambre para buscar este tipo de contenidos es tratar de buscar perfiles que tengan fiesta, entonces ese será el lema de ahora en adelante”, concluyó Santacoloma.

Estos son los artistas que recibirá el Domo este fin de semana:

