Los expresidentes de Colombia no podrían volver a participar en política, según proponen senadores de la Alianza Verde

Bogotá. Agosto 16 del 2018. Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Cesar Gaviria y Andrés Pastrana se pronunciaron luego de la reunión que sostuvieron en el Hotel de la Opera en el centro de Bogotá donde hablaron de la elección del contralor y la agenda política del país para ayudar a que el presidente de la República, Iván Duque, tenga éxito en su gobierno. En la Foto: (de izquierda a derecha) Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y César Gaviria. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En una publicación en el perfil de Twitter del senador Antonio Sanguino dijo: “Hemos acordado con mi amigo y colega, Iván Marulanda, presentar un Proyecto de Ley que prohíba a los Expresidentes participar en política y presidir partidos políticos”, esto se da al mismo tiempo que comienza el último periodo de sesiones, luego del receso legislativo, el cuál terminará el 16 de junio, cuando tomarán posesión los congresistas electos el pasado 13 de marzo.

A pesar de no haber más detalles de la propuesta, es claramente un señalamiento a los exdirigentes que han hecho parte de la vigente contienda electoral, caso de Ernesto Samper que continúa activo políticamente; César Gaviria, actual presidente del Partido Liberal, estos dos que han discutido públicamente, recientemente por que Samper le dijo a Gaviria que no solamente él representa el liberalismo en Colombia.

Andrés Pastrana es otro de los expresidentes que, a pesar de no ocupar ningún cargo, mantiene el activismo, por ejemplo, es uno de los personajes más frecuentes usa el Partido Conservador, también, interpuso una queja interdisciplinaria contra el registrador Alexander Vega, por lo ocurrido en las últimas elecciones.

Además, Álvaro Uribe con quién los dos senadores de la Alianza Verde han sido muy críticos, lo que los llevó a tener discusiones públicas durante las plenarias, entre estos. Esto ocurría, cuando el expresidente fue senador, cargo que ocupó hasta agosto del año 2020, cuando fue detenido preventivamente mientras era juzgado por la Corte Suprema de Justicia.

En caso de presentarse el proyecto, deberá ser aprobado antes de finalizar el periodo legislativo, pues ni Antonio Sanguino, ni Iván Marulanda, fueron reelegidos en las últimas votaciones y tampoco hay algún pronunciamiento de algún sector o senador que quieran seguir con la propuesta.

Marulanda que obtuvo 7.757 votos y Sanguino 17.764, denunciaron sobre las presuntas irregularidades que se presentaron durante el conteo, pues aseguraron que los resultados se habían estancado en un determinado porcentaje.

Iván Marulanda le pidió ayuda a la Coalición Centro Esperanza para realizar el reconteo: “No puedo guardar silencio ante esta absurda e injusta situación. El fraude electoral atenta contra la democracia, la legitimidad de las instituciones y contra la paz de Colombia”, reclamo al que se sumó Antonio Sanguino.

Estas propuestas, han tenido antecedentes como la no reelección presidencial instaurada en el último mandato de Juan Manuel Santos, que los alcaldes no puedan ser reelectos para el siguiente periodo y otros proyectos que fijan, que tanto senadores como representantes a la cámara no puedan repetir sus curules en el congreso.

Este tema también es muy sonado en los últimos días por la presunta participación en política de varios funcionarios públicos, de los casos más sonados son los secretarios de la Alcaldía de Medellín que renunciaron para adherirse a la campaña del Pacto Histórico, movimiento que promueve la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

Hay que tener en cuenta lo expuesto en el artículo 127 de la constitución política, “A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley.

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.”

