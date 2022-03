Estas son las rutas de Transmilenio para ir al Estéreo Picnic

Imagen de referencia Estéreo Picnic 2019 (@festereopicnic)

Después de dos años de forzado silencio, el Estéreo Picnic regresa como ya es tradicional, al Club de Golf Briceño 18, ubicado a la salida norte de Bogotá en el kilómetro 19 vía Tunja.

El festival recibirá a miles de amantes de la música que vibrarán con las presentaciones de más de 90 artistas, entre los que se destacan Foo Fighters, The Strokes, The Libertines, Idles, The Drums, El binomio de oro, J Balvin, Los gaiteros de San Jacinto, Ela Minus, entre otros.

Ahora bien, en vista de que el Festival se realiza fuera de Bogotá, los asistentes que decidan ir en transporte público deberán llegar al Portal Norte y de allí tomar un bus intermunicipal que tengan como destino los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé o Suesca y que pase por el Campo de Golf Briceño 18.

Estos servicios intermunicipales se pueden tomar dentro del Portal Norte o en el Terminal de Transporte del Norte de Bogotá.

Rutas de Transmilenio del viernes 25 marzo

Desde el Portal 80 al Portal Norte toma la ruta B10: lunes a viernes: 5:00 a.m. a 9:30 PM

Desde el Portal Sur al Portal Norte toma la ruta B12: lunes a viernes: 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

Desde el portal El Dorado al Portal Norte toma la ruta B16 lunes a viernes 5:30 a.m. a 10:30 p.m.

Desde el Portal La Américas para el Portal Norte toma la ruta B14 lunes a viernes: 4:30 a.m. a 9:30 p.m.

Desde el Portal 20 de Julio al Portal Norte toma la ruta B18 de lunes a viernes 5:30 a.m. a 10:30 p.m.

Desde el Portal Usme al Portal Norte toma la ruta: B75 de lunes a viernes: 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

Desde el Portal Suba al Portal Norte toma la ruta: B50 lunes a viernes 6:00 a.m. a 8:30 a.m.

Rutas de Transmilenio del sábado 26 marzo

Desde el Portal 80 al Portal Norte toma el B10: sábado: 5:30 a.m. a 9:30 p.m.

Desde el Portal Sur al Portal Norte toma el B12: sábado: 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

Desde el portal El Dorado al Portal Norte toma la ruta B16 de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

Desde el Portal La Américas para el Portal Norte toma la ruta B14 sábado: 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

Desde el Portal 20 de Julio al Portal Norte toma la ruta B18 de 4:30 a.m. a 9:30 p.m.

Desde el Portal Usme al Portal Norte toma la ruta B75 sábado: 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

Desde el Portal Suba al Portal Norte (No hay ruta directa)

Rutas de Transmilenio del domingo 27 marzo

Desde el Portal 80 al Portal Norte toma el B10 Domingos y Festivo: 6:30 AM a 8:00 PM

Desde el Portal Sur al Portal Norte toma el B12: 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

Desde el portal El Dorado al Portal Norte (No hay ruta directa)

Desde el Portal La Américas para el Portal Norte toma la ruta B14 Domingo 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

Desde el Portal 20 de Julio al Portal Norte toma la ruta (No hay ruta directa)

Desde el Portal Usme al Portal Norte toma la ruta B75 de la 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Desde el Portal Suba al Portal Norte (No hay ruta directa)

Porta San Mateo al Portal Norte B44 Domingos y Festivos 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

