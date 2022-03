En un hecho inédito ‘No se habla de Bruno’ será transmitida en vivo en la gala de los Premios Oscar

La canción 'We don't talk about Bruno' será interpretada en vivo en la gala de los Premios Oscar 2022 FOTO: Captura de pantalla (Disney)

El logro más reciente de la canción ‘No se habla de Bruno’ (We don’t talk about Bruno), fue ni más ni menos que ocupar el primer lugar del listado de Billboard ‘Hot 100′ a principios de año; sin embargo, allí no terminó la alegría para ‘Encanto’, pues su banda sonora fue nominada a los Premios Oscar.

Todos los reflectores apuntaron hacia ‘Dos oruguitas’, sencillo que sonará en vivo en la voz de Sebastián Yatra ya que fue nominada en la categoría ‘Mejor canción original’, pero recientemente se supo que la canción interpretada por Bruno Madrigal en la cinta inspirada en Colombia, también retumbará en la gala de los premios más importantes del séptimo arte, y como no podía ser de otra manera, dos colombianos serán los protagonistas.

En el escenario cantarán Mauro Castillo y Carolina Gaitán junto con los internacionales Becky G, Luis Fonsi, Adassa, Stephanie Beatriz y Diane Guerrero. Adicionalmente, también estará Yatra interpretando la otra canción famosa de la cinta, siendo la primera vez que tres colombianos canten en los premios de la Academia.

“Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto”, dijo Fonsi en un comunicado, en tanto que Becky G escribió en su cuenta de Twitter “Estoy tan honrada. ¡No puedo esperar!”.

Le puede interesar: “Qué orgasmo poder cantar un gol de Colombia” y otras reacciones tras la anotación de Luis Díaz

Cabe mencionar que la composición de Lin-Manuel Miranda, la emotiva canción logró ser nominada en la categoría de ‘Mejor Canción Original’, en la que también se encuentran compitiendo ‘Be Alive’, tema de la cinta ‘King Richard’; ‘No Time to Die’, de la película homónima de James Bond, 007; ‘Down to Joy’, de ‘Belfast’ y ‘Somehow you do’, de ‘Four Good Days’.

Por su parte, el antioqueño no dudó en compartir el anuncio en Instagram, donde buena parte de sus 29.2 millones de seguidores no dudaron en celebrar.

“Hola a todos. ¿Cómo están? Quiero hacer este video para contarles algo muy especial. Oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscar. Voy a estar cantando ‘Dos oruguitas’ representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No podría estar más emocionado, agradecido” expresó Yatra. Acto seguido, confesó tener una expectativa muy alta y sensaciones encontradas por su participación en los Oscar.

Le puede interesar: Video: Johanna Fadul dejó en evidencia a un taxista que se llevó sus documentos, “y se marchó y a su barco le llamó libertad”

“Tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada eso, agradecimiento a la vida por esto que está pasando. Cada cosa que pasa no me deja de sorprender. Ahí los veo. Gracias”, concluyó el artista urbano.

Cabe rescatar que un mes después del estreno de ‘Encanto’ en las salas de cine, ‘we don’t talk about Bruno’ pasó a ser la canción más escuchada de una cinta animada de Disney en más de 26 años, superando incluso a ‘Let It Go’ de ‘Frozen’.

Finalmente, La 94ª entrega anual de los Oscar se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles a partir de las 8:00 p.m. de Nueva York por la cadena estadounidense ABC, y en más de 200 territorios en todo el mundo.