Presidente Duque confirmó que Colombia enviará apoyo humanitario a Ucrania

Colombia se sumará al llamado de la OTAN para enviar apoyo humanitario a Ucrania.

Este jueves 24 de marzo se cumplió un mes desde la invasión de Rusia a Ucrania, provocando una guerra que ya ha dejado miles de muertos y heridos en ambas naciones. Ello sin contar que más de 10 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus casas, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) convocó, en las últimas horas, una reunión extraordinaria con varios de sus líderes para adoptar una postura de unidad diplomática frente al conflicto en el oeste de Europa. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, sostuvo que la preocupación se acrecentó al conocerse que Rusia podría utilizar armas químicas en territorio ucraniano.

En medio de la tensión, la OTAN ha insistivo en no intervenir directamente en Ucrania, pero sí, por ejemplo, en reforzar el flanco oriental del país ante una hipotética ofensiva rusa. Además, la organización invitó a los jefe de Estado ‘aliados’ a que ayuden a defender “el orden internacional, incluidos los prinicpiios de soberanía e integridad terrotorial”.

Bajo este panorama, el presidente, Iván Duque, anunció a través de su cuenta de Twitter que se unirá al apoyo para Ucrania: “Atendiendo el llamado de @NATO a países aliados y socios, para unirse en el envío de ayuda humanitaria a Ucrania en estos momentos tan difíciles, hemos decidido hacer una donación, a través de la ACNUR (@Refugees), para asistir a la población civil afectada en ese país”.



Según pudo conocer Semana, el país le aportará, en principio, 100 mil dólares al gobierno ucraniano. Así mismo, se confirmó recientemente que Duque ya tendría programada una reunión telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para expresarle su solidaridad en medio de la crisis social que atraviesa.

La reunión finalmente se llevaría a cabo este viernes, luego de que hace una semana se tuviera que posponer por compromisos de Zelenski, quien asistió a un consejo de seguridad para responder a la ofensida de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hablará por teléfono con su homónimo, Iván Duque.

Hace una semana, el presidente Duque manifestó que mantuvo diálogos con Stoltenberg, dejando clara su postura de rechazo frente a la invasión de Rusia en Ucrania. También se trataron algunos temas en materia de atención migratoria a países como Polonia, Eslovaquia y Rumania, donde miles de ucranianos llegan todos los días para huir de la guerra.

“Nosotros ya tenemos una experiencia en atención en frontera, en nutrición, en atender necesidades, pero también de inclusión. Entonces estamos transmitiendo este conocimiento a través de la OTAN, que es un lugar de buenas prácticas”, indicó el mandatario colombiano.

Más de 280 colombianos han sido retirados de Ucrania:

El pasado domingo de marzo, la Cancillería informó que se habían logrado evacuar a 283 connacionales de los 299 que residían en suelo ucraniano, aunque la mayoría de los rescatados optaron por permanecer en Europa. Al menos 12 de ellos están en Varsovia, capital de Polonia, y los otros están en diferentes ciudades de España, Italia, Inglaterra, Portugal, entre otros.

Por otra parte, se detalló que solo 20 colombianos han regresado a Sudamérica. Estas personas retornaron en vuelos humanitarios que aterrizaron en Brasil y Ecuador. No obstante, cabe destacar que no están llegando a Colombia directamente, pues no hay muchos interesados en volver al país.

La Cancillería confirmó que continuará asistiendo a los colombianos evacuados, brindándoles orientación, alojamiento y alimentación. Igualmente, se seguirá trabajando para lograr retirar a los 16 connacionales que permanecen en suelo ucraniano.

