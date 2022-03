Lo que dijo Arturo Reyes sobre el supuesto ‘cajón’ a Carlos Queiroz en la selección Colombia

¿Los jugadores de la selección Colombia le hicieron ‘cajón’ a Carlos Queiroz? Arturo Reyes se pronunció al respecto. Fotos: Diana Sanchez (AFP) / Dimayor

Tras más de un año, la salida de Carlos Queiroz de la dirección técnica de la selección Colombia sigue siendo un motivo de inquietud en la opinión pública. En los últimos tiempos han salido a la luz varias versiones sobre por qué el entrenador portugués fue apartado del cargo, y una de ellas corresponde a que los jugadores le hicieron ‘el cajón’, como se dice popularmente.

Este término es empleado para dar a entender que los futbolistas, supuestamente, no quisieron corresponder al trabajo del estratega europeo, buscando que los malos resultados desencadenaran en su destitución. Sobre ese tema en particular habló Arturo Reyes, quien fuera parte del cuerpo técnico de Queiroz cuando estuvo al mando de la ‘Tricolor’.

En diálogo con ‘El VBar’ de Caracol Radio, el entrenador samario entregó su postura: “Yo no sé si él renunció o lo echaron, pero sí puedo decir que es un gran trabajador y que se aprende mucho con él [...] Yo no creo que le hayan hecho ‘cajón’. Por esos días, España le metió seis goles a Alemania y nunca se dijo que los jugadores le hicieron ‘cajón’ a (Joachim) Low”, manifestó al respecto.

Por otro lado, Reyes hizo un análisis de Bolivia, rival de Colombia este jueves por la fecha 17 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022: “Juegan bien, generalmente en bloque bajo, pero eso no quiere decir que no vayan al ataque. Ellos intentan elaborar. Estuvieron cerca de clasificar en el Preolímpico. Allá se está trabajando con jugadores jóvenes para la selección mayor”.

Para el extécnico del Junior de Barranquila el combinado ‘Cafetero’ cuenta con las herramientas necesarias para hacerle daño a ‘La Verde’ y conseguir la victoria: “Yo me imagino un partido en el que Colombia marca un gol a los cinco o siete minutos. Después de eso se abre todo. Si eso no pasa, llega el desespero”.

A propósito de la decisión de destituirlo como entrenador del conjunto ‘Tiburón’, el samario aseveró que “la respetaré siempre”, aunque dijo que “no sé si fue justa o no”. “Creo que el Junior que tuvimos, intentó jugar, aunque nos costaba salir a proponer. No pudimos llegar a la final porque encontramos a un Cali muy fuerte”, agregó.

Queiroz y las posturas encontradas sobre su salida de la ‘Tricolor’:

A finales de febrero, el entrenador portugués rompió el silencio sobre por qué se fue de la selección Colombia. Según comentó en una carta difundida por el diario Marca Claro, Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), encabezó las gestiones para retirarlo del cargo:

“Mi salida de la selección Colombia o “Cajón” fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurun (presidente de la FCF)”.

El partido que detonó la destitución de Queiroz fue la derrota 6-1 de Colombia contra Ecuador en Quito. Distintas versiones apuntaron a que ese día hubo enfrentamientos en el camerino; no obstante, en el pasado varios futbolistas de la ‘Tricolor’ se encargaron de desmentirlo. Incluso, el exarquero español, Ricardo López, ayudante de Queiroz por aquella época, habló sobre la relación que se vivía al interior del plantel:

“Yo vi un ambiente excepcional, de verdad. Los jugadores ellos mismos hacían terapia de grupo. Se sentaban en la mesa a hacer juegos entre ellos mientras se esperaba el bus. Yo quedé perplejo por el buen ambiente que había”, manifestó en entrevista con Noticias RCN.

